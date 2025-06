Marilena Pillati: "Una festa per la città"

Sindaca Marilena Pillati, torna la 1000 Miglia a San Lazzaro, che occasione è?

"Siamo molto orgogliosi di poter ospitare ancora una volta un arrivo di tappa della 1000 Miglia dopo la bella esperienza dello scorso anno. Quest’anno, poi, visto che qui arriverà la prima tappa sarà ancora più affascinante per San Lazzaro partecipare a questa manifestazione che fa parte della storia automobilistica italiana e non solo. Sarà una straordinaria occasione anche per poter far conoscere le bellezze del nostro territorio".

Come avete preparato, come Comune, questa tappa?

"Siamo a lavoro da diverse settimane, assieme alla Banca di Bologna che è partner locale della manifestazione, per poter garantire il supporto logistico e organizzativo alla direzione di gara affinché tutto possa funzionare nel migliore dei modi. Per questo voglio ringraziare il personale e gli uffici del Comune che hanno lavorato e lavoreranno per la riuscita dell’evento, assieme alla polizia locale che gestirà il flusso del traffico e la sicurezza durante l’arrivo. Sarà una vera e propria festa, un’occasione per gli appassionati di auto storiche, ma anche per le famiglie, di poter godere di uno spettacolo davvero unico".

Perché questa manifestazione continua ad avere il suo fascino senza tempo?

"Credo che il fascino della 1000 Miglia sia da individuare nello straordinario legame che questa corsa è riuscita a instaurare con i territori che attraversa fin dalla sua prima edizione. Avere la possibilità di ammirare delle automobili che fanno parte del patrimonio storico e culturale del nostro Paese, e al tempo stesso immergersi tra i paesaggi più belli e suggestivi d’Italia, è un’occasione davvero unica".