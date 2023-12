Marinano la scuola e rubano sushi: denunciati quattro ragazzini

Medicina, 2 dicembre 2023 – Avevano fatto ‘fughino’ da scuola e scelto di trascorrere la mattinata, invece che sui banchi, tra le corsie di un supermercato. Ma – probabilmente a causa della scarsità dei mezzi nel portafoglio – hanno deciso di impadronirsi con un bottino di energy drink e due confezioni già pronte di sushi che avrebbe dovuto essere la loro libagione di trasgressione.

E invece sono stati notati dalla sorveglianza, che ha avvisato i carabinieri che – a loro volta – hanno convocato i genitori in caserma. Insomma, una mattinata davvero no per i quattro fuggiaschi, sorpresi sul fatto nella Coop Reno di via Licurgo Fava a Medicina.

La refurtiva del valore di una trentina di euro è stata recuperata dai carabinieri e restituita al legittimo proprietario che ha sporto denuncia. I quattro studenti sono stati affidati ai rispettivi genitori, informati dell’accaduto.