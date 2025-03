Marinetti, il Futurismo e la rissa: tra inseguimenti e proteste il movimento finisce nel mirino

Bologna, 4 marzo 2025 – Viene quasi - ribadiamo: quasi - da rimpiangere i ‘leoni da tastiera’ che criticano, anche aspramente, questo o quel vip o politico protetti dallo schermo dei social, ma almeno non alzano le mani. Già, perché nel 1914, al Teatro del Corso di via Santo Stefano (luogo che sarà distrutto dai bombardamenti della Seconda guerra), Filippo Tommaso Marinetti e il suo gruppo di attori futuristi furono presi prima a verdura e frutta marcia in faccia e poi, dopo una grande rissa scoppiata tra platea e loggione, inseguiti fino a un locale in via Indipendenza, da un codazzo di detrattori e fan disperso solo con l’aiuto della forza pubblica.

Ma andiamo con ordine. Nel 1914, il Futurismo è ormai un movimento affermato e provocatorio, pronto a scuotere il panorama culturale italiano con le sue idee di modernità, velocità, guerra e rifiuto del passato. Le serate futuriste, ideate da Filippo Tommaso Marinetti, non sono semplici conferenze o spettacoli, ma veri e propri atti di rottura culturale, in cui gli artisti futuristi si mettono in scena come protagonisti di un confronto diretto e spesso violento con il pubblico. Bologna, città con una solida tradizione accademica e culturale, vede questa novità con sospetto e ne critica soprattutto l’interventismo: il dibattito sul partecipare o meno alla Prima Guerra Mondiale, quell’anno, è sempre più acceso, e in contrasto con una parte della popolazione e con molti studenti universitari, che invece sono legati a posizioni neutraliste o pacifiste.

L’arrivo di Marinetti e dei futuristi a Bologna, con le loro idee radicali, non può che suscitare forti reazioni. Prima, all’università, Marinetti fa una tirata contro la cultura e la scuola “dove non si insegna altra scienza che quella di scavalcare gli esami”, e riceve il lancio di una palla di neve. Poi, al Teatro del Corso, mentre i futuristi urlano slogan magnificando la guerra come igiene del mondo, scoppia la rissa tra opposte fazioni. Gli studenti universitari, in particolare, si mostrano particolarmente ostili: mentre alcuni si limitano a fischiare e lanciare insulti, altri iniziano a lanciare oggetti sul palco, tra cui carta appallottolata, frutta e verdura marcia, qualche moneta e, addirittura, un sedile di gabinetto, staccato dalla propria sede naturale. Lo scontro fisico e il caos in sala si accendono, ma le provocazioni dei futuristi non si fermano, anzi: rispondono con ancora più foga, gridando “Abbasso i passatisti! Viva la guerra! Viva l’Italia futurista!”.

La situazione degenera e Marinetti e il suo gruppo vengono inseguiti al Caffé San Pietro di via Indipendenza, che viene devastato con danni stimabili in cento lire (circa 400 euro al cambio attuale). Nei giorni successivi, ne parlano tutti i giornali: la serata di Bologna rimane un esempio perfetto della strategia futurista di “offensiva culturale”, un vero e proprio spettacolo di provocazione e ribellione che anticipa molte delle performance artistiche del XX secolo.