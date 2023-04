Mario Adinolfi a Bologna: cancellata presentazione del libro contro l’aborto

Bologna, 20 aprile 2023 – A Venezia ci sono voluti “70 agenti in tenuta anti-sommossa per tenera a bada anarchici e centri sociali”. Per questo Mario Adinolfi decidendo di “tutelare l’incolumità” di chi lo ascolta rinuncia alla presentazione del suo libro "Contro l'aborto-con le 17 regole per essere felici", in programma domani a Bologna.

"Dopo le dichiarazioni della sezione marchigiana della Federazione anarchica italiana, dopo le parole irresponsabili di esponenti del Pd e dello stesso sindaco di Bologna, riprese dai media, mi è stato fatto capire che la data nel capoluogo emiliano avrebbe esposto non tanto me quanto le famiglie che sarebbero venute a seguire la presentazione ad un oggettivo rischio di subire violenza fisica" spiega Adinolfi.

Ciò detto, prosegue, "congratulazioni al sindaco Lepore, alla segretaria del Pd, al deputato Pd e a chi ha dichiarato in queste ore che avrebbe organizzato il caos affinché fosse chiaro il 'non benvenuto' a Bologna. A pochi giorni dal 25 aprile si tappa la bocca a uno scrittore minacciandolo (...). Bravo sindaco Lepore, lo scrittore sgradito a Bologna non verrà", si chiama fuori l'autore. Che conclude: "Ma quando tra qualche giorno farete la predica per il 25 aprile, guardatevi allo specchio per l'ipocrisia che incarnate e ricordatevi che i veri fascisti siete voi”.

Ieri sera muro eretto di Pd e Coalizione civica, oltre all'annuncio di un presidio di Non una di meno, Fabio Brinati, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, aveva detto in un comunicato: "La reazione intransigente di certi partiti nel voler negare la possibilità di presentare ed esprimere idee diverse dalle loro non è altro che l'ennesima dimostrazione di mancata democrazia di una sinistra in fondo poco o per niente democratica e rispettosa di posizioni diverse dalle proprie. Questo dovrebbe mettere in allarme e lasciare sgomenti non le idee diverse che dovrebbero essere sempre rispettate come spesso loro vogliono insegnarci. Bisognerebbe dimostrare invece con i fatti quello che si professa. Libertà di idee ed espressione. Un fare dittatoriale. Come al solito due pesi due misure da parte di chi realmente democratico non è". Per Brinati, "l'indignazione alla coincidenza sulla giornata che ricorda la Liberazione dal nazifascismo di Bologna quindi la rimandiamo al mittente perché ridicola e non credibile".