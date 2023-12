Mario Ceroli apre la ’Porta dell’inferno’

Mario Ceroli – scultore e scenografo classe ’38 – lascia la sua incantevole casa-museo alle porte di Roma per tornare nella città che più volte l’ha accolto in passato: Bologna. Un ruolo fondamentale in questo senso l’ha svolto da sempre la galleria de’ Foscherari. La prima traccia del suo passaggio sotto alle Due Torri la lasciò nel lontano ’68, quando Germano Celant invitò l’artista ad esporre alla seconda collettiva di Arte Povera, ospitata nella prima sede della galleria, all’epoca ubicata nell’omonima via del centro. Da allora la de’ Foscherari ha cambiato varie sedi e anche la gestione ha visto il passaggio del testimone agli eredi dei due fondatori. Tuttavia, l’amicizia e la collaborazione professionale tra il maestro e i nuovi direttori non hanno mai cessato di esistere, come dimostra la settima personale dedicata a Ceroli, aperta al pubblico da ieri in via Castiglione 2b.

L’artista di origini abruzzesi invita gli spettatori a varcare La porta dell’inferno – questo il titolo della mostra – richiamando ancora una volta il fuoco, il quale, assieme agli altri quattro elementi, ha sempre costituito un soggetto ricorrente della sua ricerca. In esposizione una serie di sculture in legno – suo materiale d’elezione – che rappresentano figure umane realizzate tra il ‘72 ed il 2023, a partire da scarti negativi di altre opere. Tale modus operandi deve essere letto come gesto d’amore nei confronti di ogni piccolo dettaglio che, ieri come oggi, ha contribuito a delineare la sua arte. Al centro della sala, lo scheletro di una barca incendiata che sembra provenire dall’oltretomba. Quel natante è simbolo di un viaggio illusorio verso il paradiso che, in verità, si scopre portare all’inferno. Quelle figure vanno incontro a una falsa promessa, credono di fuggire dall’eterna condanna, ma ci finiscono inevitabilmente contro. Ceroli svuota la barca degli stracci di cui è colma e li appende a diverse pareti della galleria, sia per dare loro risalto, sia per gridare la propria insofferenza nei confronti di coloro che da troppo tempo si prendono gioco dei sogni di libertà e pace di milioni di persone. Quegli stracci – ottenuti da una sovrapposizione di fogli di rame bruciati con la fiamma ossidrica – sono pregni di vergogna e della "sporcizia morale" di chi promette serenità a gente disperata, la quale, invece, viene ripagata con la morte. Su un’altra grande parete trova

spazio anche Un anno d’amore, un’installazione composta da una sequenza di numeri da 1 a 365 disegnati a matita che sancisce una falsa promessa d’amore, poiché già se ne conosce la "scadenza".

A fare da collante tra tutte le opere in mostra, una spiccata componente scenografica, per cui Ceroli è felicemente noto. Infatti, lunga è la tradizione che lo ha legato in passato al teatro, vantando collaborazioni con alcuni tra i più grandi protagonisti del settore, primo tra tutti Luca Ronconi. Come nel Riccardo III –messo in scena proprio insieme a Ronconi al Teatro Stabile di Torino nel ’68 – Ceroli ’apre il sipario’ su un mondo che, a suo sentire, mai come oggi appare così sconcertante e violento.

Manuela Valentini