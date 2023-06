Mario compie 102 anni Festeggiato dai rossoblù

Mario Pini sorride emozionato come un ragazzino, nonostante abbia compiuto 102 anni, mentre mostra la foto di quando, qualche giorno fa, è stato ricevuto, a Casteldebole, in veste di storico tifoso da Thiago Motta in persona. "Sono arrivato sul campo dove si allena il Bologna, loro erano lì, ad aspettarmi, con tanto di una sedia per farmi accomodare, maglietta con scritto 102, pallone e cappellino" racconta Mario. Lui, arzillo e vispo come se avesse molti meno anni di quelli che l’anagrafe dichiara, vive ad Altedo di Malalbergo, nella stessa casa dove si è trasferito trent’anni fa. Ma nella vita ha fatto davvero di tutto e lo racconta con fierezza: "Ho iniziato a lavorare che avevo dieci anni come ciabattino. Poi a vent’anni la vita è cambiata, c’era la guerra e sono andato a fare il militare. A quell’epoca, però, la mia passione era già la meccanica".

E, una volta tornato a casa, ad Altedo, Dove ora c’è il bar La Dolce Vita, Pini aprì la sua officina meccanica.

"Ci passavo la vita lì dentro - spiega - ed era la mia passione, non sentivo nè stanchezza, nè fatica perchè amavo quello che facevo. E tutto il tempo libero dal lavoro che avevo lo passavo con la mia meravigliosa famiglia: la moglie (di cui è vedovo da tempo, ndr) e due figli". Dopo qualche anno Mario chiuse l’officina, ma non riusciva a stare lontano dal lavoro: "Nella casa dove vivo adesso c’era un ampio garage dove io ho creato un’altra officina dove ‘sciapinare’ soprattutto con le biciclette ed è qui che ancora oggi passo la maggior parte del mio tempo. Non riesco a svegliarmi la mattina senza sapere cosa farò durante il giorno: lavorare e occuparmi di qualche cosa è la mia medicina, lo è stata per tutta la vita e mi tiene vivo e sveglio".

E proprio in quel garage Mario custodisce tutti i cimeli di una vita: attrezzi da meccanico, onorificenze ricevute, libri e foto. Centinaia di foto: "Dopo che mia moglie morì iniziai a viaggiare. Tanto, tantissimo. Ho visto paesi del mondo incredibili: Egitto, Turchia, Spagna. E di tutti tengo un ricordo - continua Mario -. Nonostante tutto quello che ho fatto non ho mai perso una partita del Bologna e ancora oggi me la vado a vedere al bar". Per i 102 anni Mario è stato festeggiato dal sindaco Monia Giovannini e dall’associazione Anima Altedi. Mario è davvero l’anima del territorio dove vive, ha lavorato e dove, nel 2000, ha fondato il primo e unico Centro per Anziani del paese.

Zoe Pederzini