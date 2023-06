Mario De Paola morto nell’incidente frontale sulla Porrettana a Bologna: chi era la vittima

Vergato (Bologna), 14 giugno 2023 – Un pomeriggio tragico quello di ieri sulle strade dell’Appennino. A perdere la vita in uno schianto frontale che non gli ha lasciato scampo un trentenne, Mario De Paola, residente a Marzabotto. Ecco i fatti. Erano le 19. Il ragazzo era a bordo della sua auto, una Fiat Punto azzurra, sulla statale 64 Porrettana nel territorio di Vergato all’altezza dell’ex osteria del Camugnone, in direzione di Marzabotto. A un certo punto, però, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, la vettura su cui viaggiava si è andata a scontrare frontalmente con un’altra auto, una Opel grigia, su cui viaggiava un 75enne, che procedeva sulla Porrettana nella corsia opposta in direzione di Vergato.

L’impatto è stato devastante tanto che il cofano dell’auto del 30enne De Paola è andato in mille pezzi. Erano tantissimi i pendolari che in quel momento stavano transitando in quel tratto della Porrettana e che hanno, da subito, avvisato i soccorsi. Poco dopo, sulla scena del terribile incidente frontale, sono arrivati i sanitari del 118 con svariati mezzi, ambulanze ed auto medicalizzata, e, con loro, anche i vigili del fuoco dei distaccamenti di Vergato e Gaggio Montano. È stato, infatti, necessario l’intervento dei pompieri che, armati di cesoie, hanno dovuto liberare dalle lamiere accartocciate dell’automobile il corpo del giovane Mario che, anche a un primo sguardo, mostrava un severo politrauma cranico e all’addome. Per lui, però, non c’è stato nulla da fare: è stato estratto dall’auto già senza vita. A niente sono valse la prontezza dei vigili del fuoco né la presenza dei soccorsi, purtroppo. Il 75enne che era a bordo dell’altra auto coinvolta, invece, cosciente, ma sotto choc, è stato portato all’ospedale in codice di media gravità.

A occuparsi dei rilievi dell’incidente i carabinieri della Compagnia di Vergato. Spetterà a loro ora capire l’esatta dinamica che ha portato a questo tragico incidente mortale dove ha perso la vita il 30enne. Sulla statale si sono verificate lunghissime code a causa della chiusura della strada per permettere i soccorsi, i rilievi dell’incidente e la messa in sicurezza dell’area. La viabilità in quel tratto tortuoso della statale è già notevolmente appesantita, a seguito del maltempo di maggio, a causa di alcuni semafori per il senso unico alternato che permettono la circolazione a ‘tratti’ perché alcune zone della Porrettana sono state pesantemente colpite da movimenti franosi.