Bologna, 11 settembre 2021 - Un uomo di 44 anni, Mario Di Puorto, 44 anni, autista della Saca, è morto oggi dopo un terribile schianto frontale fra due auto avvenuto poco dopo le 18 a Sant'Agata Bolognese. L’uomo, originario di Caserta ma da tempo residente ad Anzola, era da solo a bordo della sua Panda e stava percorrendo via Verona, lungo la Provinciale 568, tra Crevalcore e Crocetta di Sant’Agata, quando, per ragioni ancora da chiarire, un’auto condotta da una ventisettenne pare abbia invaso la corsia opposta.

Saranno i rilievi dei carabinieri della stazione di Sant’Agata, ancora in corso, a chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Nel tragico impatto la Panda è schizzata fuori strada, accartocciandosi sul povero quarantaquattrenne. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 e anche i vigili del fuoco. I sanitari hanno tentato più volte di rianimare Di Puorto, ma ormai non c'era più nulla da fare. Anche la ventisettenne è rimasta ferita, in maniera non grave. Soccorsa, è stata trasportata all’ospedale Maggiore, dove è ora ricoverata.