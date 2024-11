Mario Sironi: svelata la collezione Sarno

Dopo le raccolte storiche di Margherita Sarfatti e di Rudolph Klien, dopo le più recenti collezioni Isolabella e Gian Ferrari, una scoperta che lascerà il segno negli studi sironiani. La Galleria Cinquantasei – diretta da Alan Serri – svela per la prima volta in assoluto una collezione di opere di Mario Sironi, maestro d’arte del ventesimo secolo, di proprietà della famiglia Sarno. ’Mario Sironi. Una collezione inedita’ è il titolo di una mostra a cura di Elena Pontiggia che porta alla luce un ritrovamento tra i più importanti degli ultimi decenni, sia per quantità che per qualità. Infatti, la collezione Sarno vanta 134 opere, di cui 70 sono esposte nelle sale di via Mascarella 59/b fino al 16 febbraio, e le restanti sono pubblicate in un catalogo che comprende anche la trascrizione di

parecchie lettere di Sironi, affidate a Franz Sarno da Matilde Fabbrini Sironi, moglie separata dell’artista. Franz Sarno nacque in Brasile nel 1915, poi, si trasferì a Milano dove divenne un avvocato di successo. Egli conobbe Sironi nei primi anni Quaranta e dapprima ne divenne collezionista, poi grande amico insieme al fratello minore Wladimiro Sarno. Un legame talmente forte che portò persino i fratelli a prodigarsi per convincere Palmiro Togliatti a salvaguardare le decorazioni sironiane ed il mosaico ’L’Italia corporativa’, custoditi all’interno di quello che oggi è il Palazzo dei Giornali a Milano. La raccolta di opere è quindi costituita da acquisizioni di Sarno, di opere donate direttamente da Sironi, ma perlopiù da Matilde, come per esempio lo ‘Studio per un cuscino’, regalato da lei stessa a Sonia Sarno (figlia di Franz e Mariella Sarno, oggi nota conduttrice televisiva) per il suo battesimo.

Si tratta soprattutto di studi per manifesti pubblicitari, bozzetti per illustrazioni e riviste, dipinti di paesaggi urbani e figure che vanno dal 1915 al 1958 circa, e che testimoniano la poliedricità dell’artista.

Degno di nota è senza dubbio un ricco corpus di cartoni, disegni e schizzi riconducibili a ’L’Italia tra le Arti e le Scienze’, il grande murale che Sironi dipinse nell’Aula Magna della Città universitaria di Roma tra l’estate e l’autunno del 1935 (e di cui Eliana Billi parla ampiamente in un testo del catalogo). Tuttavia, il valore della collezione non risiede soltanto nell’importanza delle singole opere, ma anche nella storia e nella profonda amicizia che ha legato le famiglie Sironi e Sarno. Un’unione affettiva che si è tramandata di generazione in generazione fino a giungere ai loro eredi: Mariella, Sonia e Manuel Sarno – rispettivamente moglie e figli di Franz – e Andrea Sironi-Straußwald, nipote dell’artista, senza i quali questo omaggio ai due protagonisti e alla loro amicizia non sarebbe potuto diventare realtà.

Manuela Valentini