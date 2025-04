Mario Venuti in Quartetto con sound da jazz caldo

Musicisti magnifici al meglio della loro produzione, all’interno e al di fuori di un mainstream accattivante: è quanto ci propone il Quartetto Mario Venuti (foto) stasera dalle 22 al Bravo Caffè, una performance unica con uno sguardo più vicino al jazz che al pop rock, senza discostarsi dal calore dei suoni brasiliani. Secondo una scaletta in cui i brani più famosi del chitarrista e cantautore catanese si alternano a riletture delle canzoni italiane. Quanto di meglio ci si può attendere, a partire dalle canzoni dell’album più recente ’Tra La Carne e Il Cielo’, edito a dicembre. Un progetto che sottolinea un’evoluzione elettrificata del precedente ’Tropitalia’. Elaborazioni di un artista che non teme di scontrarsi con le convenzioni non solo musicali, contaminazioni con i ritmi e i suoni del mondo, con un utilizzo di una vasta gamma di strumenti, dalla chitarra classica ed elettrica al synth, dall’elettronica al tamburello. Lo accompagnano Rosario Di Leo al pianoforte, Peppe Tringali alla batteria e Vincenzo Virgillito al contrabbasso.

Stasera in Cantina Bentivoglio tocca invece al brioso quartetto del sassofonista Guglielmo Pagnozzi, un poeta delle sonorità ambrate. Stesso palcoscenico domani per il Laboratorio Orchestrale ’Bologna in Jazz’, musicisti di gamma alta diretti da Michele Corcella (anche alla chitarra), più giovani ospiti della jazzeria bolognese. Nello stesso locale domenica luci sul quintetto del figlio d’arte Bruno Fariselli (tutti ne ricordano il padre violinista Piergiorgio Farina). Domenica in pista il Michael Harding trio.

Sabato al Camera Jazz & Music Club sfila dalle 22 l’ ’Alessio Pagliero 4et Young Talent’ con il leader pianista affiancato da Mattia Basilico al sax tenore, Arabella Rustico al contrabbasso e Samuele Cavallone alla batteria. Concerto co-prodotto col Bjf.

g.a.t.