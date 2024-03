Marionanni in Accademia

Oggi alle 14.30, l’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti ospita l’evento marionanni, l’opera nell’opera. marionanni, progettista e artista della luce, nasce nel 1955 a Bizzuno, una piccola frazione di Lugo in provincia di Ravenna. Nel 1974 inizia la sua attività di elettricista che lo porta a diventare progettista di fama internazionale. Nel 1994 fonda Viabizzuno, che guida col suo pensiero progettuale fino al 2023. Partecipa a rassegne internazionali di arte, architettura e design come la Biennale d’Arte e la Biennale di Architettura, ed espone in istituzioni quali la Triennale di Milano, Villa Panza a Varese, Palazzo del Quirinale a Roma. Svolge, inoltre, attività di insegnamento presso istituzioni universitarie tra cui La Sorbona di Parigi. In città, sta per essere inaugurata anche la pensilina del cinema Modernissimo.