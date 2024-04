Marisa Laurito, tris al Dehon: "Il teatro, mia essenza e palestra"

Quattro Persone naturali e strafottenti, un appartamento e una notte di Capodanno a Napoli. Donna Violante, la padrona, ex serva in un bordello, discute con Mariacallàs, un travestito, in bilico fra ironia e cattiveria. Fred e Byron sono invece alla ricerca dell’ebbrezza di una notte: il primo, uno studente omosessuale che vorrebbe una vita libera dalle paure, l’altro, uno scrittore nero che distruggerebbe il mondo per vendicare le umiliazioni subite.

Nella tragicommedia, poetica ed esilarante, diretta da Giancarlo Nicoletti, Marisa Laurito veste i panni di Violante. In scena, accanto a lei, Giancarlo Nicoletti, Giovanni Anzaldo e Livio Beshir. Persone naturali e strafottenti di Giuseppe Patroni Griffi sarà al Teatro Dehon stasera e domani alle 21 e domenica alle 16.

Laurito, dà voce e corpo al ruolo che Patroni Griffi scrisse per Pupella Maggio. Che donna è la sua Violante?

"Pupella è stata una grande attrice. Io reinterpreto Violante attraverso la mia fisicità, sottolineo l’ingenuità di questa donna, che ha deciso di rinunciare all’amore per tutto l’orrore che ha visto quando era giovanissima. È sola, vive di stenti, senza soldi, ‘vittima’ di Mariacallas, il travestito con cui vive".

Lei ha conosciuto Patroni Griffi all’epoca di ’Quelli della notte’ con Renzo Arbore…

"Siamo diventati molto amici, avremmo voluto anche lavorare insieme e, per un pelo, non ci è capitato. Peppino è stato un grande uomo di spettacolo e un grande intellettuale. Ha sempre visto molto avanti. Tutti i personaggi, in questa commedia, vivono nella solitudine più totale. È stato molto bravo a prevedere quello che sarebbe accaduto nel mondo. Ha scritto la pièce negli anni Settanta ma rispecchia esattamente quello che viviamo oggi".

Infatti il testo non venne capito. Cosa scandalizzò?

"Parla di un giovane dall’esistenza vuota che ama il bello della vita ma non vuole lavorare. Di un uomo nero, che è anche un intellettuale, e di un travestito che cerca di fare il filosofo. Era scandaloso vedere due persone omosessuali che passavano la notte di Capodanno a leccarsi le ferite. Tanti piccoli messaggi all’epoca non potevano essere comprensibili".

Lei è nata in teatro e ha raggiunto il successo in televisione. Questo spettacolo ha segnato il suo ritorno sul palcoscenico?

"Non ho mai veramente abbandonato il teatro, anche quando avevo successo in televisione. Il teatro è una palestra continua, il mio mondo e la mia vera essenza".

