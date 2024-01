Marito e moglie morti nel burrone: Pierluigi e Mimma uniti anche nell’addio

Bologna, 30 gennaio 2024 – Due bare cosparse di fiori, una a fianco all’altra. Insieme fino alla fine. Si sono tenuti nel primo pomeriggio di oggi i funerali di Pierluigi Pasqua e Guglielma ‘Mimma’ Ferro, i due coniugi 82enni che hanno perso la vita, nel pomeriggio di giovedì, in un terribile incidente a Quinzano di Loiano.

Marito e moglie, residenti in zona Murri, erano usciti a bordo della loro Fiat Panda, come facevano sempre, per dirigersi verso la seconda casa sull’Appennino. Dove però non sono mai arrivati perché a pochi metri dall’abitazione montana, in via delle Vigne a Loiano, la loro auto è uscita di strada finendo in un dirupo. I loro corpi, privi di vita, sono stati trovati ore dopo dai parenti che, non avendo più loro notizie, sono andati a cercarli.

Oggi, nella chiesa di San Severino in Largo Lercaro, parrocchia che Pierluigi e Mimma frequentavano assiduamente, si sono riuniti in tantissimi per portare a entrambi un ultimo saluto e abbracciare i familiari dei due anziani.

Conosciutissima in quartiere dove amava stringere amicizia ed ex animatrice di dieta della Weight Watchers Mimma, bancario in pensione e fan sfegatato del Bologna calcio Pierluigi: “Erano sempre insieme ed erano sempre sorridenti. Un amore di quelli di una volta. Se ne sono andati insieme e non hanno dovuto soffrire della perdita l’uno dell’altro”, raccontano alcuni presenti.

Almeno un centinaio le persone che hanno riempito la chiesa di San Severino. “Cari Mimma e Pierluigi ci lasciate un ricordo bello e adorato - ha detto nell’omelia il parroco che ben li conosceva -. Un po’ anche alla Vianello e Mondaini. Quanto amava parlare Mimma, di tutto e con tutti, e Pierluigi a volte la guardava prima ridendo poi esasperato. Ma il loro amore era bello così, vero e sincero. Eterno. E questo dovrebbe insegnare molto alle giovani generazioni”.