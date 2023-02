Bologna, marito ‘tirchio’: la Cassazione lo condanna

Donna 'vessata' dal marito trovvo avaro: la Cassazione lo condanna

Bologna, 22 febbraio 2023 – E’ stato condannato dalla Corte di Cassazione per maltrattamenti nei confronti della moglie. La quale lo aveva denunciato perché era… eccessivamente tirchio. Tra le altre cose, infatti, la donna ha sostenuto che tra le violenze e gli abusi che era costretta a subire dal marito ci fosse pure quella di un eccessivo “risparmio domestico”.

La vicenda, come riportato dal sito Cassazione.net, è avvenuta a Bologna, ma la condanna al marito è stata confermata il 17 febbraio scorso. I giudici hanno infatti ritenuto che l’uomo, senza alcun valido motivo dato che entrambi i coniugi lavoravano e non avevano problemi economici, imponesse ingiustamente alla donna uno stile di vita di privazioni. Arrivando appunto a vessarla. In particolare, l’uomo decideva quando e dove la moglie poteva fare la spesa e tutte le altre compere, verificando offerte e occasioni di risparmio.

Ma non solo: la donna ha infatti raccontato di essere stata costretta a usare solo due strappi di carta igienica per pulirsi e a recuperare in una bacinella l’acqua utilizzata per lavarsi il viso, con la doccia interdetta se non una volta a settimana. Per i giudici, un comportamento "accompagnato da modalità di controllo particolarmente afflittive”, al punto che la moglie era «costretta a buttare via gli scontrini, a nascondere gli acquisti, a lasciare la spesa a casa dei genitori, a chiedere alle amiche di dire che le avevano regalato qualcosa che aveva acquistato».

Proseguono i giudici: «Il rapporto matrimoniale impegna ciascuno del coniugi a un progetto di vita che riguarda anche le spese e il risparmio», ma «è indiscutibile che tale stile di vita debba essere condiviso e non possa essere imposto, men che meno in quelle che sono le minimali e quotidiane esigenze di vita in casa e accudimento personale». E quando una volta la donna ha buttato via un tovagliolino di carta, il consorte lo ha recuperato, sostenendo si potesse riutilizzare tagliandolo in ben dieci pezzi. Alla fine, alla donna è stato diagnosticato persino un disturbo post traumatico da stress.