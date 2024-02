Marketing e social media. Offerta per un commerciale

Neogeo Srl ha sviluppato un comparto dell’azienda completamente dedicato a piscine e vasche idromassaggio a basso impatto ambientale con rete di concessionari in via di espansione, ed è alla ricerca di un addetto o di un’addetta commerciale con competenze di marketing e social media motivati alla crescita professionale . Le mansioni sono la gestione degli ordini e contatto con clienti e fornitori, tutte le attività di back office correlate. Gestione dei canali social e realizzazione dei contenuti in collaborazione con il responsabile commerciale. Requisiti: buona conoscenza dei più diffusi strumenti informatici, apprezzata conoscenza strumenti di grafica, editing foto-video, Adobe suite. Conoscenza e gestione dei principali social media. Precisione, affidabilità, gentilezza e creatività. Collaborazione con il team commerciale: lavorare in sinergia per garantire una comunicazione fluida e un supporto efficace alle attività di vendita e ad essa correlate. È richiesto il livello C1 di inglese, bisogna essere automuniti e con patente B.