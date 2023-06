Marko: "Felice per club e tifosi" Ferguson: "Resto"

Segna e sorride Marko Arnautovic: secondo gol nelle ultime due gare, decimo stagionale in 21 presenze, al termine di un campionato con 4 mesi di assenza per infortunio al piede destro e tante polemiche. Uno dei suoi agenti parla prima del match, su Instagram, per mettere a tacere le voci su un suo possibile addio, che l’addio è destinato a riaccendere. E il parere di Arnautovic? Eccolo: "Sono felice per una vittoria che vale il record di 54 punti. Sono contento della vittoria per il club, per la squadra e per i tifosi. La stagione non era iniziata come volevamo, poi con Thiago Motta le cose sono cambiate e siamo stati bravi a fare un grande lavoro". Stop e polemiche? Questa è la versione: "Mi sono infortunato e fermato. Ora sono tornato e sto bene. Dedico il gol a mia moglie. Ero partito bene nelle prime giornate quindi speravo di fare meglio in termini di reti". Segnali di volontà di permanenza, insomma. Gli stessi che lancia Lewis Ferguson, strappato dal Bologna al Lecce in estate. Lo scozzese ci mette la firma, come già all’andata, anche al ritorno, con il gol vittoria e lancia segnali a un club che lo invita a sedersi al tavolo per ritoccare il contratto e blindarlo: "In questa mia prima stagione in serie A volevo giocare più minuti possibile e dare il mio contributo, sono contento di averlo fatto giocando tanto. Mi piace l’Italia e Bologna, che mi ha fatto crescere come giocatore". Nell’attesa della contrattazione, Ferguson si gode il gran finale: "Abbiamo fatto una buona stagione lottando fino alla fine. Volevamo arrivare più in alto possibile e vincere a Lecce e ce l’abbiamo fatta tutti assieme".

Marcello Giordano