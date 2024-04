Markus Stockhausen: note di spiriti liberi

Le vie indicate dal padre Karlheinz (principali) e Coltrane (secondarie) ripercorse per linee verticali, principalmente melodiche, proposte con dinamiche rigorosamente controllate, ma anche con un’evidente tensione spirituale: importante è per Markus Stockhausen non deviare dalla tecnica del pudore, che non significa umiltà fine a sé stessa. Nitida lezione di ’downtown jazz’ che il trombettista compositore tedesco è pronto a impartire domani (ore 21.30) con il quartetto Free Spirits nel terzo appuntamento di Paradiso Jazz Festival, la rassegna del Circolo Arci San Lazzaro firmata Marco Coppi.

Quale ’title track’ ci farà ascoltare domani?

"Sarà un compendio di contemporanea e classica – risponde Stockhausen – che trascolorano nel jazz: chiamatela musica d’arte di spiriti liberi, con il sottoscritto (tromba, piccolo trumpet, flicorno) assecondato da Lino Capra Vaccina, braccio destro di Battiato, nonché padre del minimalismo europeo (percussioni, gong, timpani, vibrafono), Alireza Mortazavi (santur) e Luca Formentini (chitarre)".

Ha saputo sintetizzare il percorso classico con quello della black music: come nasce Il progetto che presenta a Paradiso Jazz?

"Con una storia di incontri. A partire da quello con Alireza Mortazavi con cui ho iniziato a collaborare fino dalla nostra prima apparizione nel 2015 al Mittelfest di Cividale del Friuli".

A quattro anni è apparso come ’bambino che gioca’ nella pièce teatrale di suo padre ’Originale’: l’eredità di un cognome così importante è stato più un peso o uno stimolo per cercare una via personale alla musica?

"Ritengo sia stato un privilegio poter dividere il palco e gli studi di registrazione per un quarto di secolo con mio padre, un geniale tessitore della storia dei suoni, pioniere dell’elettronica e della dodecafonia. Ci siamo conosciuti attraverso la sua musica quando ha composto ’Sirius’ e ’Michael’s Reise um die Erde’ (’Il viaggio di Michele intorno alla terra’) che abbiamo eseguito nel 1981 alla Scala e al Covent Garden di Londra".

Una volta affrancato da un così alto magistero è cominciato un nuovo tragitto dell’esistenza?

"Sì, da quando concerti e festival mi hanno portato in giro per il mondo. Basta sfogliare la mia discografia da ’Così lontano… Quasi dentro’ dell’89 a ’Rêverie’ del 2023 fatto con Luca Formentini per rendersi conto di quanto ampio sia il ventaglio delle soluzioni musicali a cui ci è dato ricorrere".

Lo stato di salute del jazz?

"Chieda piuttosto dello stato in cui versa la ’buona musica’ di cui certo jazz fa parte. Il fatto che non ci siano più paletti spiana la strada a una quantità di mondi possibili".

Un antidoto ai suoni generalisti e a-melodici?

"Nient’altro che la ricerca".