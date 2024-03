Marlon Brando, per sempre il selvaggio

Cento anni fa nasceva a Omaha, Nebraska, Marlon Brando: un’occasione che la Cineteca prende al volo per proporre al Modernissimo, nella programmazione di marzo, ricca di rassegne, i suoi film più belli. ’Un tram che si chiama desiderio’, ’Giulio Cesare’, ’Apocalypse Now-Final Cut’, ’Fronte del Porto’. Titoli che hanno segnato la storia del cinema.

E dire che "l’attore moderno per eccellenza, che portava su di sé l’arrivo di inquietudini nuove, l’annuncio di cambiamenti radicali, che impose una fisicità di inedita forza che andava insieme all’introspezione più intima e profonda", come scrive Gian Luca Farinelli nell’editoriale del programma, a 47 anni era in realtà un attore in crisi. Era il 1971 infatti quando Francis Ford Coppola gli propose di interpretare don Vito Corleone nel ’Padrino’ e quel film gli valse un Oscar, premio che lui non andrà a ritirare. Con un gesto tipico suo, mandò alla serata degli Oscar un’attrice semisconosciuta, presidentessa dell’improbabile National Native American Affirmative Image Committee, dal palco lesse parte di una lettera di quindici pagine in cui si accusava la comunità cinematografica "di aver degradato l’indiano e di essersi presa gioco del suo carattere, descrivendolo come selvaggio, ostile e malvagio".

L’anno successivo l’attore tornò in Europa per partecipare alla nuova pellicola di Bernardo Bertolucci, ’Ultimo tango a Parigi’, interpretato assieme a Maria Schneider. Con questo ruolo ottenne una seconda rinascita artistica. Queste ed altre storie sono contenute nel documentario dedicato a Brando, ’Listen to Me Marlon’ di Stevan Riley, che si potrà vedere nella programmazione dedicata all’icona di Hollywood, fino al 31 marzo.

Ma i ’pacchetti’ da non perdere in questo mese sulle poltrone del Modernissimo non sono finiti. Annunciato già da oggi alle 20 dal primo titolo ’Her’ di Spike Jonze, ritorna sul grande schermo anche la rassegna ’AI – Pre-Visioni di Intelligenza Artificiale’. Pochi ambiti scientifici suscitano paure e domande quanto l’Intelligenza Artificiale (AI). Negli ultimi anni si sono susseguiti allarmi sui rischi di un suo sviluppo incontrollato. L’immaginario collettivo è legato al mondo della fantascienza. Non si può immaginare il futuro senza robot e AI. Ma quanta parte delle tecnologie descritte dal cinema è ancora ‘fantasia’ e quanta è diventata ‘realtà’? Intorno a questa domanda il centro Alma Human AI dell’Università di Bologna propone una rassegna a cadenza bi-mensile. Ogni proiezione (per gli studenti Unibo il biglietto è di euro 3,50) è introdotta da uno specialista del centro e seguita da un’attività di creazione collettiva di un film generato dall’AI. Il 20 marzo si vedrà ’Terminator 2-Il giorno del giudizio’ di James Cameron.

