Marmellate nei vasetti sporchi. Azienda chiusa per rischio botulino

Le marmellate e i succhi di frutta venivano realizzati tra la polvere, le ragnatele e il guano. Le passate di pomodoro, cotte in paioli arrugginiti. E poi, una volta pronti, i prodotti venivano versati in vasetti di vetro già utilizzati più volte, in alcuni casi ancora sporchi. Centinaia ne sono stati trovati dal Nas, nel corso di un’ispezione in un’azienda agricola della provincia dove erano stipati anche numerosi contenitori di confetture autoprodotte, privi di etichette e non conformi. Inoltre, 1.500 vasetti e bottiglie di confetture e succhi di frutta, in larga parte privi di etichette, risalivano al 2010, 2012 e 2018. In totale sono stati sequestrati dai carabinieri 674 chili di prodotti.

L’azienda, attiva nella produzione e nella vendita di confetture e succhi di frutta, è finita nel mirino nel corso dei controlli nell’ambito della campagna di prevenzione e sicurezza alimentare ‘Estate Tranquilla 2025’, disposta dal Comando carabinieri per la Tutela della Salute di Roma e intensificata a seguito degli ultimi casi di botulismo.

Le verifiche nell’azienda bolognese hanno consentito di riscontrare la totale inadeguatezza delle procedure di pastorizzazione adottate, tali da non garantire la sicurezza delle conserve e da esporre i consumatori al rischio di sviluppo della tossina botulinica. Gli ambienti di lavorazione e stoccaggio sono stati trovati dai carabinieri in condizioni igieniche precarie, caratterizzate da presenza di sporcizia, polvere, ragnatele e guano. All’esterno della struttura, poi, i militari hanno accertato la preparazione di passata di pomodoro in un paiolo di rame arrugginito, alimentato con legname di pallet dismesso.

Una serie di circostanze gravissime, che hanno portato i carabinieri a sottoporre a sequestro amministrativo 674 chili di confetture e succhi di frutta, per un valore stimato di oltre 15mila euro. Dell’esito dell’ispezione è stata informata l’Ausl che ha disposto l’immediata sospensione dell’attività di produzione, stoccaggio e commercio di conserve alimentari, quantificata in circa 150mila euro. Per le violazioni accertate, sono state comminate sanzioni amministrative per totale di 4.500 euro.

