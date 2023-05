Marotti Puccetti: "Il nostro motto, tornare a credere nelle potenzialità del territorio"

Nella storia di Camugnano Nicoletta Marotti Puccetti è la prima donna a candidarsi alla carica di sindaco. "Amo da sempre questo territorio e questa gente – a parlare è la professoressa Marotti - di cui mi sento parte a pieno titolo. Vorrei vederlo rifiorire e vorrei valorizzare le straordinarie potenzialità che custodisce. La nostra lista, "APP per Camugnano", vuole portare vitalità, benessere e armonia sociale puntando molto sul metodo dell’ascolto e della partecipazione attiva. In tutti questi anni ho sempre messo a disposizione le mie competenze organizzative e coordinative in ruoli di alto prestigio senza mai tirarmi indietro. Adesso voglio farlo per Camugnano e per la sua gente. Abbiamo bisogno del vostro sostegno, perché insieme possiamo ‘Ritornare a credere’".

Cosa intente per ’Ritornare a credere’?

Si tratta del nostro ’slogan omnicomprensivo’ che può essere la premessa di ogni punto del programma: ritornare a credere in una politica pulita, sganciata da interessi di partito, fatta da cittadini per i cittadini; ritornare a credere in un turismo che valorizzi queste terre, ritornare a credere in un’economia della montagna che aiuti le persone a rimanere sul territorio, ritornare a credere in un welfare di comunità aperto ai giovani e agli anziani. Si tratta di un invito a guardare con speranza verso il futuro della nostra comunità. La nostra parola d’ordine, sul piano della logica politica, è la sussidiarietà".

Quali sono le vostre priorità ?

"La nostra prima priorità è quella di essere vicini alle persone, aprire canali di ascolto autentico e senza filtri per poter intercettare le esigenze reali e prepararci a farcene carico. Per quanto riguarda il progetto politico la nostra priorità fondamentale è quella di rilanciare un’economia della montagna valorizzando al massimo sia le energie positive presenti sul territorio, sia la possibilità di ’fare rete’ con un contesto più ampio, a partire dai comuni confinanti. Nel caso del rilancio del turismo, per esempio, riteniamo importante creare un brand territoriale allargato che colleghi l’area camugnanese, con i suoi tesori, a tutte le aree di interesse turistico a cui siamo fisiologicamente connessi come Montovolo, la Rocchetta Mattei, l’area di Porretta Terme, fino ad arrivare al Corno alle Scale".

Il vostro è un programma che si rivolge anche ai giovani.

"Abbiamo alcune idee che li riguardano in modo specifico come ad esempio dei servizi di supporto all’imprenditorialità giovanile, e tutto ciò che può servire alla loro realizzazione e sviluppo professionale. Vorremmo che le loro attività si legassero al territorio promuovendo alcune nostre eccellenze".

