Marotti Puccetti: "Siamo Civici puri"

Nicoletta Marotti Puccetti, candidata a sindaco per il Comune di Camugnano uintende precisare che la sua collocazione politica non si inserisce all’interno di nessun tipo di logica partitica né di destra, né di sinistra o altra ideologia di riferimento. La lista civica APP rifiuta ogni forma di ’assimilazione’ ad altre forze politiche nazionali, proprio perché il suo programma è stato realmente costruito a partire da un confronto schietto con le diverse ispirazioni ideali di tutti i candidati che hanno storie politiche molto differenti e hanno accettato di guardare oltre esse, per costruire un progetto comune. Il confronto – su temi importanti per il territorio – si è svolto con realtà imprenditoriali e associative, ma anche con gruppi di cittadini che hanno espresso il bisogno di voltare pagina. Il nostro progetto politico – come si conviene ad una lista ’autenticamente civica’ – è proprio quello di ridare slancio alla comunità, attraverso il dialogo con tutte le persone di buona volontà che sono disposte a tornare a credere che, insieme, ce la si può fare".