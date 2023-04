Marposs acquisisce la tedesca Mesys

L’azienda bavarese MeSys entra a far parte del Gruppo emiliano Marposs, specializzato in sistemi di misura, ispezione e testing, con un’operazione che amplia il novero delle tecnologie fornite dal colosso bolognese alla filiera produttiva delle batterie. MeSys, di cui viene annunciata l’acquisizione da parte di Marposs, è un’azienda tedesca specializzata da oltre 30 anni in sistemi di misurazione senza contatto e senza radiazioni per materiali piani molto sottili e flessibili. Attraverso questa operazione, l’azienda di Stefano Possati "punta a essere sempre più protagonista della E-mobility, integrando il suo portfolio di tecnologie per l’industria automotive, con nuove applicazioni specifiche per la produzione degli elettrodi e dei separatori impiegati nelle batterie agli ioni di litio (Li-Ion)".

"L’acquisizione di MeSys si inserisce nell’ambito di un processo che abbiamo intrapreso nel 2016, con l’obiettivo di sviluppare una gamma completa di soluzioni dedicate al settore della mobilità elettrica- spiega Stefano Possati, presidente del Gruppo Marposs- l’industria automotive è sempre stata uno dei nostri mercati di riferimento e in questi anni abbiamo investito impegno e risorse per anticipare l’evoluzione di questo comparto e mantenere la stessa competitività con tecnologie e soluzioni innovative".

L’accordo inoltre permetterà a

Marposs di acquisire nuove competenze, creare sinergie e sviluppare opportunità nei settori della ‘Converting Industry’ dove tradizionalmente non è presente. Grazie al Gruppo Marposs, dice invece Eva Knorr, managing director di MeSys, “entriamo in una dimensione più grande e competitiva, che migliorerà i nostri prodotti e le future capacità di sviluppo. Crediamo che la reputazione di Marposs servirà da volano di crescita per MeSys e grazie alla presenza globale del Gruppo potremo portare i nostri sistemi di misurazione anche in altri mercati finora irraggiungibili".