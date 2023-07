Marposs acquisisce Solarius Strategia negli Stati Uniti

L’azienda bolognese Marposs consolida la sua presenza negli Stati Uniti. In occasione dell’inaugurazione di Semicon West 2023 a San Francisco, l’appuntamento fieristico dedicato ai semiconduttori, il Gruppo ha annunciato l’acquisizione di Solarius Developement Inc., azienda specializzata nella fornitura di apparecchiature per la metrologia nei settori dell’elettronica di consumo e nell’industria dei semiconduttori. Nata nel cuore della Silicon Valley nel 2001, Solarius (sistemi di precisione per l’ispezione di superfici senza contatto) ha registrato un fatturato di 12 milioni di dollari nel 2022 e conta su un team di 26 dipendenti che opera nelle diverse sedi: oltre agli Usa, Cina (Shanghai) e Germania (Monaco ed Essen). Grazie all’ingresso nel gruppo Marposs, "l’azienda americana potrà contare su una struttura capillare di distribuzione in tutto il mondo – segnalano i firmatari – e una maggiore disponibilità di risorse e tecnologie che assicureranno una maggiore solidità e possibilità di crescita". E così la multinazionale emiliana Marposs, presente negli Usa dal 1963, già leader mondiale negli strumenti per la misura, l’ispezione ed il testing in ambiente di produzione, prosegue nella sua strategia di acquisizioni superando le 30 operazioni. "Grazie alla sua posizione in Silicon Valley, al livello di tecnologia e al talento di tutto il team, Solarius – evidenzia Stefano Possati, presidente di Marposs – ha sviluppato sinergie molto importanti con le grandi aziende che operano nell’industria dei dispositivi elettronici e dell’informatica, lavorando già a livello di co-design e prototipazione. Intendiamo supportare con le nostre risorse e la nostra esperienza la crescita di Solarius perché si tratta di un’azienda con ottime prospettive".

Marposs è stata fondata nel 1952 ed è guidata da Stefano Possati, presidente del Gruppo. L’azienda si è sempre contraddistinta nella fornitura di soluzioni all’avanguardia per l’ispezione, la misura e il controllo in ambiente di produzione. Le applicazioni Marposs spaziano dalla misura di precisione di componenti meccanici prima, durante e dopo il processo di lavorazione, ai controlli dei processi e delle condizioni della macchina utensile, dai controlli di tenuta per tutti i settori industriali, a linee automatiche di montaggio e controllo.

L’azienda bolognese – che nel 2023 raggiungerà un fatturato intorno al mezzo miliardo di euro – è fornitore primario dei maggiori costruttori automobilistici che sta supportando nella transizione verso la mobilità elettrica, così come dei settori aerospaziale, biomedicale, dell’elettronica di consumo, dei semiconduttori e del vetro. Il Gruppo conta oggi circa 3.500 dipendenti a livello mondiale ed è presente con oltre 80 sedi proprie, in 34 diversi paesi.