Marposs, come cambia il commercio: "C’è più prudenza in molti clienti"

Tra le aziende del nostro territorio che esportano verso la Germania c’è sicuramente la Marposs di Bentivoglio. A tracciare una linea di quelli che sono i rapporti con la potenza tedesca è l’amministratore delegato dell’azienda bolognese, Alessandro Strada (foto).

Quali e quanti prodotti la vostra azienda esporta verso la Germania?

"Il nostro gruppo fornisce sistemi di controllo qualità in ambiente di produzione. Negli anni il portafoglio prodotti che esportiamo verso la Germania si è ampliato. Il mercato tedesco è sempre stato per noi un riferimento tecnico e tecnologico per l’elevato livello di automazione e innovazione che lo contraddistingue. In Germania siamo partner delle principali case automobilistiche e questo ci rende particolarmente orgogliosi".

Che impatto ha l’export tedesco sul fatturato aziendale?

"Facendo una media degli ultimi anni possiamo affermare che l’export si assesti su valori poco sopra il 15% del nostro fatturato".

Parlando della crisi tedesca. Temete un calo della domanda?

"Dai dati che vediamo e dalle informazioni che abbiamo raccolto sul mercato, non ci aspettiamo un vero calo della domanda. Abbiamo notato piuttosto un atteggiamento attendista da parte dei nostri clienti, nelle decisioni di investimento. Questo probabilmente denota una maggiore attenzione e cautela in risposta a una situazione economica incerta, ma lo sviluppo di nuovi progetti è dinamico".

A fronte del calo della domanda, avete già pensato a delle possibili soluzioni alternative? Se sì, quali?

"Marposs fornisce beni di investimento che verranno utilizzati nella produzioni degli anni a venire. In questo senso il nostro orizzonte è più focalizzato sul medio termine. Negli anni abbiamo sviluppato nuove soluzioni per controllo qualità della produzione per nuovi settori di mercato caratterizzati da livelli di crescita e innovazione elevati: aerospace, biomedicale, semiconduttori e batterie. All’interno di questa strategia di diversificazione, rientrano acquisizioni completate nel corso del 2023 e legate al territorio tedesco".