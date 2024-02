Marposs lanciata in orbita sul razzo Falcon 9 di Space X

Marposs, azienda leader nella fornitura di soluzioni all’avanguardia per il controllo qualità e la misura di precisione, arriva nello spazio. Lo fa attraverso il micrometro laser di alta precisione per la misura di diametro che è stato integrato con successo in una linea automatica per la produzione di fibra ottica in funzione sulla Stazione Spaziale Internazionale (Iss).

Il razzo Falcon 9 di Space X e il micrometro laser di alta precisione Marposs

Il micrometro laser è stato lanciato in orbita con l’ultima missione di rifornimento Nasa Cygnus NG-20, attraverso il razzo Falcon 9 della Space X, lo scorso 30 gennaio dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral (Florida - Usa). Il progetto, ideato dall’americana Flawless Photonics inc., mira a testare i suoi processi di trafilatura del vetro in condizioni di microgravità per produrre fibre ottiche Zblan prive dei difetti indotti proprio dalla gravità terrestre. Marposs ha contribuito a questo progetto con il suo micrometro laser, normalmente impiegato nella misura industriale di fili e cavi.

Il dispositivo è stato ottimizzato in fase di produzione e successivamente testato in laboratorio per resistere alle notevoli vibrazioni e accelerazioni durante la fase di lancio del razzo Falcon 9. Il sensore, misurando in continuo il diametro della fibra ottica durante la produzione, garantisce al 100 per cento la qualità dimensionale nella produzione di fibre ottiche nello spazio. L’idea di sfruttare le proprietà uniche dello spazio per la produzione in orbita risale agli anni ’60 e ’70 e ora sta finalmente diventando realtà.

La partecipazione di Marposs a questo innovativo progetto conferma la sua leadership nel settore degli strumenti a luce laser per la misura dimensionale senza contatto. I calibri laser trovano applicazione in numerosi processi produttivi dell’industria meccanica, nella produzione di filo, cavo e fibre ottiche, nell’estrusione plastica e in molti altri settori industriali. Il modello di sensore utilizzato sulla Iss può misurare oggetti a partire da 30 micrometri (30 millesimi di millimetro) con una ripetibilità di misura (precisione) di 30 nanometri, consentendo la produzione di fibre ottiche con una qualità senza precedenti nello spazio.

La Marposs è stata fondata nel 1952 ed è guidata da Stefano Possati, presidente del Gruppo. L’azienda si è sempre contraddistinta nella fornitura di soluzioni all’avanguardia per il controllo qualità in ambiente d’officina, che vanno dalla misura di precisione di componenti meccanici prima, durante e dopo il processo di lavorazione, ai controlli dei processi e delle condizioni della macchina utensile, dai controlli di tenuta per tutti i settori industriali, a linee automatiche di montaggio e controllo.

Marposs è fornitore primario dei maggiori costruttori automobilistici che sta supportando nella transizione verso la mobilità elettrica, così come dei settori aerospaziale, biomedicale, dell’elettronica di consumo, dei semiconduttori e del vetro; il gruppo.