Marposs sbarca in India. Aperto a Bangalore il nuovo tech center

Marposs inaugura un nuovo stabilimento a Bangalore, rafforzando sempre più la presenza in India. L’azienda di Bentivoglio, leader globale nella fornitura di soluzioni all’avanguardia per il controllo qualità e la misura di precisione, ha inaugurato a Bangalore un nuovo spazio di circa 400 metri quadrati, dove troveranno collocazione uffici e, soprattutto, un tech center dove saranno messe a disposizione le più avanzate tecnologie dell’azienda per soddisfare i clienti locali, anche attraverso lo sviluppo di soluzioni "su misura" per le specifiche esigenze del mercato interno. Marposs ha investito nelle crescenti capacità industriali e produttive del paese fin dal 1981. Commenta Francesco Possati, HQ General Manager e vicepresidente di Marposs: "Vediamo nell’India un grande potenziale per Marposs per le ragioni condivise dalla presidente della Commissione europea dal primo ministro indiano pochi giorni fa. Sviluppare insieme una catena del valore affidabile e sicura con particolare attenzione ai settori dei semiconduttori, della mobilità elettrica e dello spazio".