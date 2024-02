Martedì 13 protesta in viale Aldo Moro

Mobilitazione dei sindacati confederali e le sigle dei pensionati in programma martedì 13 sotto la sede della Regione Emilia-Romagna. Oggetto della protesta l’aumento delle rette nelle case di riposo e nei centri residenziali per disabili. "È inaccettabile la decisione assunta della Regione in quanto inciderà fortemente sulle condizioni sociali delle famiglie colpite in questi anni di crisi economica, da inflazione a due cifre, prezzi energetici alle stelle, pensioni e stipendi bloccati – affermano Cgil, Cisl e Uil – e paradossalmente comporterà un aumento delle famiglie indigenti e un aggravio di costi per i comuni". I sindacati chiedono ai Comuni un adeguamento dei valori Isee, alla Regione la sospensione della delibera, una tariffa regionale basata sull’Isee e l’aumento del fondo per la non autosufficienza.