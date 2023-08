Martedì i funerali di Natale Lecchi

Il paese continua a piangere Natale Lecchi, il 77enne morto, il giorno di Ferragosto, a seguito di un malore fatale che lo ha colto mentre era in acqua a Riccione. Bolognese d’adozione ed ex dirigente alla Derbit (attuale Ima), Natale lascia un grande vuoto. Per salutarlo un’ultima volta, ha comunicato la famiglia, ci si ritroverà martedì, 22 agosto, alle 10.30, presso la chiesa vecchia di Castenaso, ovvero la parrocchia di San Giovanni Battista di via Tosarelli. Natale lascia la moglie, una figlia, Laura, e tre nipoti.