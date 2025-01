Martedì torna Bar Carlino. Ecco Zanotti e Mancinelli

Torna il salotto rossoblù del Resto del Carlino che segue il Bologna calcio lungo la scalata Champions.

Martedì pomeriggio, nella cornice di Neri Pasticceria Caffetteria, in via Saragozza 81, Bar Carlino accompagnerà i tifosi e gli appassionati in un’ora di diretta imperdibile, in attesa della partita del club tra le stelle d’Europa.

La rosa del mister Italiano, infatti, torna a correre sul prato del Dall’Ara per tentare l’impresa e sfidare il Borussia Dortmund. Il fischio di inizio sarà alle 21, ma Bar Carlino attende i lettori e il pubblico, con tante sorprese in tasca, a partire dalle 18 sotto il Portico più bello del mondo, quello di San Luca.

Nella storica attività bolognese, i nostri cronisti racconteranno aneddoti e segreti, curiosità e bellezze del Bologna e di Bologna, la nostra città sempre più in vetrina grazie al percorso Champions. Il programma - realizzato in collaborazione con Canale 88, grazie alla pasticceria Neri e i partner Acustica Bolognese, Caffè 14 Luglio e Confcommercio Ascom - è trasmesso, come sempre, in diretta sul canale 88 del digitale terrestre e in streaming, sui nostri canali social, Twitch e Youtube.

Non perdetevi la puntata che si prospetta spumeggiante, con un ampio parterre di ospiti che, con i nostri giornalisti e con l’angolo sportivo, dialogheranno all’interno del nostro ‘bar sport’. La parola d’ordine è bolognesità, anche acquisita: atteso da Neri il campione Stefano Mancinelli (foto), icona del basket per la Fortitudo e la Nazionale. Con lui, anche l’atleta Arblin Kaba, oroglio della boxe sotto le Due Torri. Tratteremo anche di musica, grazie alla imperdibile presenza di Fio Zanotti, compositore, musicista e direttore d’orchestra.

Nel salotto rossoblù avremo l’onore di accogliere anche Federico Rutali, avvocato e influencer da oltre 250mila followers. Con noi, anche Marco Marcatili, segretario Fondazione Yunus Italia, e Filippo Venturi, scrittore e ristoratore bolognese. Il figlio del campione Romano Fogli, Mirko Fogli, ci terrà compagnia prima del match contro il Borussia Dortmund, insieme con il nostro collezionista di fiducia Luigi Pucciarelli e i giovani atleti della società sportiva Barca. Non mancate all’appuntamento con Bar Carlino: Neri Pasticceria Caffetteria ha in mente una sorpresa per voi, tutta da gustare.

Marco Principini