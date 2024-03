Martelli corre per il bis: "Avanti con entusiasmo"

Il sindaco in carica di Crevalcore, Marco Martelli (Pd), si ricandida per un secondo mandato in vista delle prossime amministrative. "Questi cinque anni - dice il primo cittadino che si candida a capo della lista civica ‘Progetto Comune’ - sono stati intensi, talvolta duri ma anche di grandi soddisfazioni. Ho avuto la fortuna di guidare una squadra di persone vere, che hanno sempre agito con impegno e spirito di servizio. Concludiamo il nostro mandato con le finanze in buono stato e significativi investimenti nella scuola, nei servizi pubblici, nella cultura e nelle strutture giovanili. Abbiamo inoltre dato nuovo slancio ai progetti di ricostruzione post sisma".

A parere di Martelli il futuro è ricco di sfide e per questo motivo si mette nuovamente a disposizione dei cittadini di Crevalcore per i prossimi 5 anni portando con sé esperienza ed entusiasmo. "Abbiamo affrontato – continua il sindaco - molte crisi drammatiche. L’ultima, poi vinta, è stata la minaccia di chiusura della Marelli, che avrebbe lasciato oltre duecento persone senza lavoro e cancellato un pezzo di storia del nostro territorio. Oltre a mantenere uno sguardo vigile sul lavoro, continueremo a mettere al centro delle nostre politiche famiglie, giovani e ambiente. La nostra volontà è quella di investire in spazi educativi all’avanguardia". Martelli si immagina la Crevalcore del futuro come una cittadina aperta e accogliente, sempre più inserita nelle rotte del turismo grazie alla Ciclovia del Sole. Una cittadina poi attenta alle fragilità sociali, e capace di consolidare la propria rete di servizi e di collaborazione con il mondo del volontariato, per stare vicino a chi ne ha più bisogno, come gli anziani.

"Immagino la Crevalcore del futuro - continua il primo cittadino - proiettata verso il futuro, ma saldamente ancorata alle proprie tradizioni, su cui stiamo da tempo investendo molto. Penso alla valorizzazione del museo dei Burattini, alla promozione delle nostre eccellenze. In questi anni abbiamo cercato di salvaguardare nel limite del possibile i collegamenti pubblici con il servizio prontobus". E aggiunge: "Continueremo nella ricerca di finanziamenti per migliorare la vivibilità e i servizi delle frazioni, come peraltro abbiamo fatto in questo mandato, cogliendo le occasioni che si sono presentate. Penso al centro civico di Palata Pepoli, finanziato da risorse per la ricostruzione da sisma e da un bando regionale. Peraltro siamo in attesa che vengano pubblicate le graduatorie di altri bandi a cui abbiamo partecipato, e qui penso soprattutto al sottopasso ciclabile della frazione Bolognina".

Pier Luigi Trombetta