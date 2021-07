Monterenzio (Bologna), 25 luglio 2021 - Sta per avverarsi il nuovo sogno di Martin Adler, il veterano americano che nel 1944 a Monterenzio, in piena Linea Gotica, trovò tre bambini dentro una cesta, serbandone il ricordo per tutta la vita.

La storia del soldato sul New York Times

Dopo a averli già ritrovati virtualmente (foto) lo scorso dicembre, il 23 agosto Adler arriverà finalmente in Italia per riabbracciare Bruno, Mafalda e Giuliana Naldi e ripercorrere, dalla Toscana a Napoli, passando per Roma, le tappe del suo viaggio nel nostro Paese durante la Seconda Guerra Mondiale. Aldler, 97 anni, atterrerà a Bologna dalla Florida e si fermerà qualche giorno sul nostro Appennino. Un viaggio impegnativo per lui e la moglie, che hanno anche bisogno di assistenza medica, per cui la figlia Rachelle ha lanciato una campagna di raccolta fondi per aiutare i genitori a sostenere le spese del viaggio, della durata di circa due settimane: ecco il link per partecipare.

Nelle sue tappe in Italia Adler realizzerà poi dei disegni che saranno devoluti in beneficenza a varie realtà locali. A Bologna il ricavato andrà all'Associazione Genitori Ematologia e Oncologia Pediatrica, in memoria di Irene, una ragazzina scomparsa da poco.