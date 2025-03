Martina Colombari alla cena di Bimbo Tu in via Rizzoli a Bologna

Bologna, 10 marz o 2025 - Bologna accoglie il ritorno di B.Great – Intelligenza alimentare, la tavolata più lunga della città, che si terrà ancora una volta nella suggestiva cornice di via Rizzoli.

C’è anche la data: il 31 maggio, la Fondazione Pass e Bimbo Tu saranno nuovamente al fianco dei giovani che soffrono di disturbi alimentari e delle loro famiglie, offrendo alla città un evento benefico fuori dal comune. L’edizione 2025 di B.Great sarà dedicata alla raccolta fondi a sostegno delle attività di sensibilizzazione e dei progetti terapeutici rivolti alle famiglie dei ragazzi che affrontano queste difficoltà.

«I fondi raccolti – ha dichiarato Alessandro Arcidiacono, presidente di Bimbo Tu – contribuiranno in particolare al completamento del Centro per la riabilitazione semi-residenziale post-ricovero, che ha sede nel Polo Accoglienza e Servizi Solidali Pass. Inoltre, la fondazione sosterrà il progetto di ricerca della docente Antonia Parmeggiani e del professor Leonardo Mendolicchio, volto a studiare la correlazione tra ADHD e disturbi alimentari».

La serata offrirà un'esperienza unica: una cena nel cuore di Bologna – dal Nettuno alle Due Torri – in cui sarà possibile degustare il menù dello chef Max Poggi, con una proposta gastronomica all’insegna della sostenibilità. Il dessert sarà a cura del pasticciere Gabriele Spinelli.

I protagonisti alla presentazione della cena benefica di Bimbo Tu

Martina Colombari super ospite

Ospite d’onore al centro della lunga tavolata sarà Martina Colombari, madrina dell’evento. I biglietti per partecipare alla grande cena saranno acquistabili a partire dalle 10 del 13 marzo sul sito di VivaTicket.

«È necessario – ha dichiarato Martina Colombari – sensibilizzare i giovani e le famiglie sulla tematica, evitando di trattarla come un tabù. I disturbi alimentari sono un’emergenza sanitaria e, spesso, rappresentano la risposta dei giovanissimi al complesso contesto sociale in cui vivono. Dobbiamo trasmettere ai nostri figli autostima, insegnare loro ad amarsi e a mettersi in contatto con le proprie emozioni».