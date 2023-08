Martina Pelosi scomparsa da Castel San Pietro Terme (Bologna): si organizzano squadre di ricerca

Castel San Pietro (Bologna), 27 agosto 2023 – Ancora non c’è traccia di Martina Pelosi, la titolare del negozio di giocattoli di Castel San Pietro che è scomparsa dal pomeriggio di venerdì 25 agosto. E’ stato Il compagno della donna a presentare denuncia.

La commerciante ha 51 anni e sulla porta del suo negozio ‘Ludica’ aveva lasciato un cartello con la scritta ‘Torno subito’. Ma poi la donna è uscita ed è sparita.

Le ricerche della donna – alta, capelli rossi e carnagione chiara – stanno proseguendo in tutta la zona di Castel San Pietro e ora verranno anche organizzate squadre ah hoc.

Infatti, l'assessore alle Politiche per la sicurezza del territorio e alla Polizia municipale Giuliano Giordani ha fissato per le 14 nel parcheggio interno del Municipio un ritrovo per costituire squadre organizzate di ricerca.

“Per chi volesse contribuire, è obbligatorio indossare giubbotti catarifrangenti”, spiega il Comune.