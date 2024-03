Martina regina dei balli latini

Un prodigio della danza latina: dalla samba al cha cha, dalla rumba al paso doble. Si tratta della giovane, residente a San Pietro in Casale, Martina Venturi. La 26enne, appassionata di questa disciplina da innumerevoli anni, ha eccelso nella ultima competizione a cui ha partecipato. La 26enne Venturi, infatti, giorni fa, si è aggiudicata, con soddisfazione, il titolo di campionessa regionale 2024 di solo latin in tutti e cinque i balli (samba, cha cha, rumba, jive e paso doble) nella categoria over 17 classe A. L’eccezionale Martina, che come detto balla già da molti anni, si allena con costanza, quotidianamente, presso la scuola di ballo Top Dance Freedom del maestro, direttore tecnico e coreografo Alex Zampierollo con sede ad Altedo di Malalbergo. Non si tratta, però, del primo podio per la Venturi che, infatti, ha già vinto, nel corso degli ultimi anni, anche numerosi titoli europei e mondiali con il gruppo formato dai colleghi ballerini Fabio Orsini, Elisa Meli, Sara Balboni, Nicole Gilli e Martina Borghi.