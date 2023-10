Martino è il campione italiano di pistola

Cresciuto in Appennino a piombo e tortellini il neo campione italiano di tiro al bersaglio categoria pistola automatica juniores. Martino Gentilini, 19 anni da pochi giorni, è nato e cresciuto a Vergato. E al poligono di tiro del paesone della valle del Reno a 10 anni ha tirato i suoi primi colpi di pistola, accompagnato da papà Fabrizio. Da allora ha provato anche altri sport, ma poi si è concentrato su questa disciplina sportiva così particolare, che richiede concentrazione, allenamento, freddezza e mano ferma, e che ai recenti campionati italiani appena conclusi a Milano ha visto la netta affermazione dei tiratori che fanno capo al Tiro a segno di Bologna, primi nel medagliere nazionale, con 46 medaglie conquistate, di cui quindici d’oro.

In questa culla di uno sport in cui gli italiani eccellono e di cui ci si ricorda spesso solo in occasione delle medaglie olimpiche, si è raffinato questo ragazzo che frequenta l’istituto tecnico Belluzzi, nella succursale di Casalecchio, a pochi chilometri di distanza da via Agucchi, dove attualmente si allena tre-quattro volte la settimana. Una vittoria sudata, la sua, nella finalissima, si legge nella cronaca dell’Unione italiana tiro a segno, in un’ultima serie carica di tensione: "Dopo la gara seniores, vinta da Andrea Morassut, anche quella juniores vede un epilogo identico: quello dello shoot off, in seguito al 25-25 conseguito da due tiratori dopo i 40 bersagli previsti dal regolamento dell’atto conclusivo. A giocarsi il tutto per tutto sono Martino Gentilini (Bologna) e Francesco Rutigliani (Bari). A spuntarla alla fine, con lo score di 4-1, è stato l’emiliano scioltosi poi in un’esultanza commossa".

Ed è stata un po’ una vittoria inaspettata, dal momento che il giovanissimo di Vergato non fa parte della rosa nazionale. "E’ stata una gara da batticuore. Una gran finale. Sono contento di aver portato a casa il successo. Durante lo shoot off avevo la mano che tremava, ma alla fine sono riuscito a coprire i bersagli. Questa dev’essere una vittoria che mi proietta al 2024 con voglia di ripetermi e migliorarmi" ha commentato a caldo incassando prima di tutto i complimenti del suo allenatore Maurizio Calzolari e poi gli abbracci di papà Fabrizio, mamma Laura e fidanzata Clelia.

g.m.