Martiri delle Foibe,. Rete dei Patrioti domani in corteo

A Bologna torna la Rete dei patrioti. Dopo le polemiche di novembre scorso prima delle Regionali, la sigla di estrema destra annuncia una nuova manifestazione domani, in occasione del Giorno del ricordo, dedicata ai "martiri istriani, dalmati e fiumani massacrati dai partigiani titini con l’avallo della canaglia rossa nostrana". L’appuntamento è alle 18.30 in via Porrettana 158: l’intenzione è quella di effettuare un corteo che si concluderà al giardino Martiri d’Istria Venezia Giulia e Dalmazia, "dove ci saranno interventi di esponenti di Rete dei patrioti e Indipendenza", il movimento che pochi giorni fa ha confermato come segretario Gianni Alemanno dopo il suo arresto. Intanto Gioventù nazionale, organizzazione giovanile di Fdi, rilancia la "fiaccolata in ricordo dei martiri delle foibe" prevista oggi con partenza alle 19 da via D’Azeglio e poi deposizione di una corona di fiori in piazza Maggiore.