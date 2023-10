Martone e il set casalingo: tutto il palazzo partecipa

Un tipo biondo un po’ scarruffato è steso sul divano rosso e accanto a lui, di pancia, ce n’è un altro con i piedi in favore di truccatrice: Regina Lunelli Pancaldi sta ‘spennellando’ i calzini di spugna per sporcarli un po’, visto che la resa deve essere quella di uno che cammina per casa senza scarpe o ciabatte, proprio come il suo amico sdraiato, uno dei vari abitanti di questa casa di studenti nel centro di Bologna. Eccoci sul set di ’Bologna Brigante’, il film scritto e diretto da Giuseppe Martone Junior e prodotto da Tiro Production, i cui ciak vanno avanti fino al 30 ottobre, per raccontare una storia che intreccia le tante facce e vite sotterranee all’ombra delle Due Torri, riportando alla mente quelle atmosfere ’alla Paz’ in una crasi con ’Via Zanardi, 33’, ma nutrendo il plot di un movente originale.

Perché il lungometraggio parte dalla vicenda del brigante calabrese Musolino e immagina che suo nipote arrivi a Bologna per trovare vendetta e per uccidere il discendente dell’uomo che ha incastrato ’il re dell’Aspromonte’. Martone, proprio alla maniera dei film super-indie (però è sostenuto da sponsor e dalla Film Commission con 65.000 euro sui 300.000 previsti di budget, quindi la sua è proprio un’attitudine verace e diretta al risparmio, dove si può), ha inscenato la casa degli studenti proprio a casa sua, in via Fondazza, e ’Bologna Brigante’ è diventato un fatto di tutto il condominio, con gli abitanti che danno una mano se necessario. Nel bel palazzo abita anche Paolo Maria Veronica che entra nella trama con un cameo: farà il comico che non è più capace di far ridere. Altri personaggi hanno voluto partecipare dopo aver visto il teaser: Franco Trentalance, Inoki e pure Fede Poggipollini. "Il tema portante del film è Bologna e il suo essere accogliente – racconta Martone, nato a Napoli, studente a Bologna al Dams e ora votato al cinema – ma qui è vista da un outsider, non un fuorisede, ma proprio una persona che non c’entra nulla con la città, nipote di un brigante famoso che ha lasciato una vendetta in sospeso". E prosegue: "Quando però arriva qui trova una città speciale e si lascia trascinare da storie particolari, una è di questa casa di studenti e l’altra è quella di borghesi finiti in disgrazia, costretti a trasferirsi nella casa affittata a studenti, che un tempo era un reddito mensile".

Si gira in via Fondazza, Val d’Aposa, l’ex Arteria, una villa sui colli e prima in Calabria, a Tortora. "La scelta più peculiare che dà l’impronta al film – chiosa il regista, ricordando le 5.000 richieste di partecipazione ricevute –- è che faccio parlare ogni personaggio col suo accento, l’abruzzese, il romano, la napoletana e in Calabria ho scritto i dialoghi e le battute in cosentino".

Benedetta Cucci