Marval compra Vm Motori. Il diesel di Cento respira

CENTO (Ferrara)

In un periodo di vertenze e crisi aziendali complesse come quella che coinvolge la bolognese Yoox, è arrivata nella giornata di ieri la buona notizia per una realtà produttiva rilevante della regione: i motori della centese Vm Motori riprenderanno. Si è scritto ieri sera il futuro dello storico stabilimento meccanico specializzato in motori diesel per il settore agricolo, fondato nel dopoguerra. È terminata con esito positivo la trattativa tra la Regione e Marval, un passaggio che "decreta una nuova pagina su cui scrivere un nuovo futuro", esultano il vicepresidente della Regione con delega allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla, l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia e il sindaco di Cento Edoardo Accorsi. Nella serata di ieri l’acquisizione da parte del Gruppo Marval Spa di VM Motori di Cento (Ferrara), con un accordo vincolante col gruppo Stellantis sottoscritto da Gamma Holding, società costituita dagli azionisti di controllo di Marval Marval è una multinazionale specializzata nelle lavorazioni meccaniche di precisione per motori industriali destinati a macchine agricole, movimento terra, veicoli commerciali e autocarri, con sedi operative in Italia, Regno Unito e Cina. Un buon curriculum che non basta per rassicurare del tutto le istituzioni: "Valuteremo con attenzione il piano industriale e la sua capacità di aprire nuove prospettive di sviluppo su un territorio fragile della nostra regione – aggiungono Colla, Paglia e Accorsi –. Parliamo, comunque, di un’operazione di stampo industriale che vede in campo un Gruppo con esperienza mondiale nel settore. Siamo fiduciosi che si apriranno nuove prospettive di mercato, lavorando in diversi settori e attraverso relazioni commerciali internazionali con una più ampia gamma di clienti". Il giorno da segnare sul calendario è lunedì 15 in viale Aldo Moro a Bologna, quando avrà sede un incontro tra i rappresentanti di Stellantis, Marval, Regione, Comune di Cento, Provincia di Ferrara e organizzazioni sindacali per valutare icontenuti del passaggio della VM Motori alla nuova proprietà.

L’azienda è specializzata anche nella produzione di motori per i mezzi marini e coinvolge un consistente indotto qualificato di imprese dei territori a cavallo tra le province di Ferrara, Bologna e Modena. Da diversi anni, però, il diesel di Cento è in difficoltà finanziaria e di gestione aziendale, complice una crisi generale del settore e una mancanza di investimenti. In due decenni, infatti, lo stabilimento di questa storica ditta del territorio, si è praticamente svuotato. Ora, con questo nuovo accordo, la speranza è che la situazione possa cambiare, dopo una storia straordinaria ma un recente passato particolarmente complesso, in cui i dipendenti sono passati da mille dipendenti a dieci anni fa.

g. d. c.