Marzabotto, 81 anni dopo l’eccidio: “Condannare gli eventi a Gaza è un atto dovuto”

Marzabotto, 5 ottobre 2025 - Una memoria che affonda le sue radici nel passato. Ma che continua a guardare al presente, e al futuro, per invocare la pace in un mondo ancora oggi martoriato dai conflitti. A Marzabotto, sotto una pioggia incessante, in centinaia si sono ritrovati in piazza per la commemorazione dell’eccidio di Monte Sole e Marzabotto, onorando la memoria degli uomini, delle donne e dei bambini uccisi dai nazifascisti nel 1944. Una commemorazione che, ottantuno anni dopo, volge lo sguardo anche al presente, verso un Medio Oriente in fiamme, in cui l’orrore della violenza continua a mietere vittime.

“Qui ricordiamo e onoriamo la memoria di chi, nell’autunno del 1944, è stato strappato alla vita in modo crudele. Un ricordo che si trasforma in un impegno costante per difendere la democrazia e contrastare ogni forma di odio – sottolinea Valter Cardi, presidente del Comitato per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto -. Oggi più che mai, in un mondo segnato da conflitti che continuano a moltiplicarsi, abbiamo il dovere di far sentire la nostra voce. Perché ogni bambino ucciso, ogni famiglia distrutta, ogni ospedale bombardato non è una statistica: è un fallimento della nostra coscienza collettiva”.

Anche per questo motivo “condannare gli eventi in corso a Gaza è un atto dovuto – sottolinea Cardi - e ciò che chiediamo non è un’opinione, ma un imperativo morale: un cessate il fuoco immediato e duraturo. E lo facciamo senza mai dimenticare la tragedia ucraina, né gli altri fronti di guerra e di violenza nel mondo, in cui troppo spesso a dominare sono ancora la forza e l’arroganza”.

Così anche la sindaca Valentina Cuppi, che davanti a una piazza gremita ha ricordato come “Marzabotto sia sempre stata dalla parte dell’umanità. Tradiremmo la nostra storia se oggi non ponessimo come priorità assoluta lo stop al genocidio in corso a Gaza - spiega la prima cittadina -. Anche noi, infatti, siamo accanto alle milioni di voci che si sono sollevate nelle piazze, consapevoli di essere dalla parte giusta della storia. Manifestare oggi significa contribuire a scrivere la storia, perché ogni singola voce conta: il massacro di bambini e civili innocenti a Gaza deve cessare ora. Non può essere oggetto di trattativa, va fermato senza condizioni”.

A rimbombare sullo schermo è poi la voce di Annalisa Corrado, parlamentare europea e membro dell’equipaggio della Global Sumud Flotilla, in videocollegamento con la piazza di Marzabotto.

“Dobbiamo ancora lottare e chiedere a gran voce che tornino tutti sani e salvi, perché nessuno di noi ha commesso un reato ma, al contrario, ci siamo messi in mare perché i governi non stavano facendo nulla di quello che potevano fare. Dobbiamo tenere alta l’attenzione su quello che sta succedendo, rimanendo sempre dalla parte giusta della storia”.

A intervenire, infine, è stato anche il giornalista Gad Lerner. “L’esperienza della Flotilla dimostra quanto un’azione non violenta possa essere potente ed efficace. Un messaggio che ha toccato profondamente gli animi della stragrande maggioranza dei cittadini italiani e non solo – spiega –. Anche in Israele sono in tanti a scendere in piazza, per chiedere con forza la fine di questa guerra. Non dobbiamo fermarci, ma dobbiamo continuare a impegnarci insieme per una convivenza tra popoli e la costruzione di una pace concreta”.