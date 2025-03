Marzocchi, istituzioni sicure: "Garanzie dalla multinazionale"

In gennaio il via libera del sindacato che all’indomani dell’acquisizione di Marzocchi Suspension srl di Zola da parte della multinazionale americana Fox Factory aveva valutato positivamente l’incontro con i vertici dell’acquirente che aveva manifestato l’impegno a fare investimenti importanti e soprattutto mantenere sia la produzione che gli uffici commerciali e di ricerca e sviluppo a Zola, sede storica dell’azienda di ammortizzatori per moto dove lavorano 150 persone.

Venerdì scorso un altro incontro coi rappresentanti degli enti locali, Marcello Gambetta in rappresentanza di Fox e Florenzo Vanzetto proprietario di Vrm (azienda che ha ceduto la Marzocchi), hanno dialogato con Sergio Lo Giudice, capo di Gabinetto del sindaco metropolitano e delegato al lavoro con Rosa Grimaldi, delegata alla promozione economica e attrattività, Davide Dall’Omo e Lorenzo Cocchi (rispettivamente sindaco e vicesindaco del Comune di Zola).

"Durante l’incontro Vanzetto ha ricordato come l’operazione sia stata l’esito di una lunga trattativa, che si è conclusa solo dopo aver ottenuto la garanzia della tenuta occupazionale e del mantenimento della sede sul territorio e come enti locali abbiamo apprezzato la disponibilità di Fox al confronto sui temi del lavoro di qualità e della tenuta occupazionale, presupposti per una produttiva collaborazione tra società e territorio" hanno commentato gli amministratori.

Gabriele Mignardi