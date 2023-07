Marzocchi Pompe, il primo semestre fa segnare il record

Primo semestre da record per la Marzocchi pompe, L’azienda di Casalecchio, leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di pompe e motori ad ingranaggi ad elevate prestazioni, ha chiuso il primo semestre del 2023 in crescita, come testimoniano i dati appena approvati dal consiglio di amministrazione. I ricavi netti consolidati si attestano complessivamente a 26,6 milioni di euro, in crescita del 4,4% rispetto al primo semestre 2022, ed in aumento del 15,7% rispetto al secondo semestre 2022. La crescita delle vendite è stata trainata dal settore ‘core business’, che con vendite pari a euro 21,3 milioni ha segnato un +17,2% rispetto al secondo semestre 2022. Ma anche nel comparto automotive, con vendite pari a euro 5,3 milioni, un+11% sul primo semestre 2022. A livello di area geografica, si osserva il consolidamento del mercato americano, che si attesta al 36%. La quota export è salita al 76,6%, contro il 71,5% dell’omologo periodo dell’esercizio precedente, principalmente grazie al mercato europeo (+38,4% rispetto al secondo semestre 2022). "Siamo particolarmente orgogliosi dei risultati del primo semestre 2023, in quanto il nostro percorso di crescita è proseguito nonostante il mercato sia meno brillante dell’anno passato, anche a causa del perdurante scenario inflattivo. L’ulteriore incremento delle vendite è stato reso possibile sia dall’ottimo posizionamento dei nostri prodotti sul mercato, che dalla nostra capacità di risposta nei tempi di consegna", osserva l’amministratore delegato Gabriele Bonfiglioli (nella foto).