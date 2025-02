Mascherate e concerti al Carnevale vergatese

Al via la 143ª edizione del Carnevale vergatese. Il tradizionale appuntamento, meteo permettendo, è previsto per domani e domenica 2 marzo. Gli stand gastronomici apriranno dalle 12, accompagnati dall’intrattenimento musicale a cura di Leon Karashow e dai giochi per bambini organizzati dalla pro loco. Dalle 14.30 la sfilata in maschera delle società carnevalesche di Vergato sarà aperta dal principe di Montepetto che declamerà la propria zirudela dal balcone del municipio.

A intrattenere i partecipanti in giro per il paese ci saranno l’orchestra di percussioni afro-brasiliane Marakatimba, il gruppo folkloristico Insieme per caso di Zocca, i balli di gruppo di Mikiwest e i laboratori per i più piccoli di Bimbi col camper, vacanze: aperto per ferie. Durante il carnevale non mancheranno musica e spettacoli: Riki Ziki dj set il ritmo di Carnevale e il circolo Marescotti saranno presenti in entrambe le giornate. Domani in programma il concerto-tributo a Max Pezzali di Play Max - 883 cover band, mentre il 2 marzo toccherà a ’Bolle di sapone’ di Martina e al grande cantagiro barattoli, orchestrina di musicanti affabulatori in stile steampunk. In entrambe le occasioni, alle 18, in piazza Capitani della Montagna, saranno estratti i biglietti vincenti della lotteria di Carnevale. "Come ogni anno sarà un manifestazione allegra – rivela Mariella Sileo, presidente della pro loco – e piena di sorprese. Le società carnevalesche si sono adattate molto bene al nuovo corso privo di carri, il cui adeguamento alla normativa attuale è impraticabile per ragioni economiche. Stiamo ancora lavorando con l’amministrazione comunale perché in futuro i carri allegorici tornino protagonisti. In ogni caso le edizioni attuali non hanno nulla da invidiare a quelle del passato: ogni anno l’entusiasmo dei volontari cresce, così come la risposta della popolazione. Passano i secoli ma, a Vergato, non ci stanchiamo di festeggiare il Carnevale". La manifestazione è organizzata dalla pro loco di Vergato, con il patrocinio di Comune, Unione e Regione e il sostegno di Emil Banca e Avis comunale.

Fabio Marchioni