Maschere bianche Insulti e minacce ai datori di lavoro: tredici condannati

Le rumorose rivendicazioni del ‘Padrone di m...’ hanno generato tredici condanne e un’assoluzione. Si è concluso così ieri, in primo grado, il processo ai quattordici attivisti del movimento, costola del più noto Hobo ormai sciolto, nato per ‘sanzionare’ i datori di lavoro ritenuti dal gruppo responsabili di condotte negligenti - rispetto al trattamento, allo stipendio, alla condizione contrattuale - nei confronti dei propri dipendenti.

Il processo (il pm è Antonello Gustapane) vedeva come parti civili i titolari delle attività prese di mira dal collettivo. In particolare, i fatti contestati in questo procedimento, riguardavano le prime azioni del gruppo, risalenti al 2019, tra il 15 febbraio e il 16 novembre, ed erano state messe in atto ai danni di esercizi di via Marsala e via Goito. Nelle citate circostanze, il collettivo impedì ai clienti di entrare, insultò i titolari e, in un caso, pretendendo soldi, finì per malmenare un negoziante finito al pronto soccorso con lesioni guaribili in sei giorni. Tutto, come di consueto, venne ripreso in un video e subito diffuso online sui canali social del collettivo. I partecipanti all’azione avevano il volto coperto da maschere bianche. Il primo fatto messo nero su bianco dal pm Antonello Gustapane è datato 15 febbraio quando in otto, così travisati, crearono disagi davanti a un negozio di via Marsala. Poi, tra il 9 e il 20 luglio 2019, l’episodio più grave contestato dalla Procura: la tentata estorsione ai danni di due imprenditori oggi parte civile con l’avvocato Giulia Bellipario. In quell’occasione vennero identificate 13 maschere bianche urlare ai danni dei proprietari di un negozio di via Goito.

Adesso tredici dei quattordici imputati, tra cui volti noti del collettivo Hobo (difesi da Ugo Funghi), già conosciuti bene dalla Digos che aveva condotto le indagini, sono stati condannati, con pene comprese tra gli otto mesi e un anno e un mese dal collegio, presieduto dal giudice Domenico Pasquariello. Erano accusati a vario titolo di estorsione, diffamazione, lesioni, disturbo delle occupazioni e percosse. Il reato più grave, la tentata estorsione, è stato però riqualificato dai giudici in esercizio arbitario delle proprie ragioni.

"Come parti civili – commenta l’avvocato Bellipario – siamo soddisfatti di questa sentenza che, pur riqualificando il reato contestato agli imputati, ha messo nero su bianco la condotta penalmente rilevante posta in essere dal collettivo. E, allo stesso tempo, ha ritenuto fondate le dichiarazioni dei miei assistiti. Adesso attendiamo di leggere le motivazioni per valutare un eventuale ricorso in Appello". Motivazioni attese entro 90 giorni.

Intanto, appena qualche settimana fa, un gruppo emulo del ‘Padrone di m...’ ha fatto di nuovo la sua comparsa in zona universitaria, imbrattando le mura del portico di San Giacomo Maggiore, fresche di restauro, con frasi infamanti nei confronti del titolare di un locale di piazza Verdi.

Nicoletta Tempera