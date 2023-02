Maschere, gastronomia e musica per la 141esima edizione del Carnevale di Vergato

Domenica 26 si svolgerà la 141sima edizione del Carnevale Vergatese. Come dice il numero di candeline a cui è arrivata questa manifestazione, si stratta di un appuntamento importante per tutto l’Alto Reno. Il punto centrale della manifestazione è la piazza Capitani della Montagna, una delle più importanti del paese, dove saranno presenti gli stand gastronomici. Alle 14 è prevista una sorta di anticamera del festa vera e propria con Riki Ziki Dj che con la sua musica accompagnerà i giochi di animazioni per i più piccoli che occuperanno tutto il pomeriggio.

Alle 14.30 parte la sfilata con le storiche Società Carnevalesche che, insieme ragazzi delle società sportive, percorreranno in maschera le vie del paese.

Alle 15.30 si esibiranno i Gem Boy che proporranno la loro classica reinterpretazione delle sigle dei cartoni animati facendo un vero e proprio viaggio nel tempo tra passato e presente.

L’evento è organizzato dalla pro loco di Vergato e ha il patrocinio sia dell’amministrazione locale che dell’Unione dei Comuni dell’Appennino.