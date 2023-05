Masinara punta al bis: "Dobbiamo finire quello che abbiamo incominciato"

La lista "Dialogo e Futuro per Camugnano" sostiene la ricandidatura del sindaco uscente Marco Masinara alla guida del comune di Camugnano. "Il nostro è stato e continuerà ad essere – spiega Masinara – un lavoro di squadra. Abbiamo ritenuto naturale ricandidarci perché vogliamo realizzare quello che è stato avviato o che partirà a breve nel nostro comune. Abbiamo lavorato molto per ottenere i fondi legati al Pnrr ed ora le opere vanno concluse entro il 2026. La nostra è una lista civica all’interno della quale posso tranquillamente dire che trovano spazio tutte le idee e visto l’ingresso di persone legate all’associazionismo è ancora più civica rispetto a quella del 2018".

In questi 5 anni avete preferito mantenere alcuni servizi, come la scuola, anziché mettervi in rete con altri Comuni. Perché?

"Esistono dei servizi, e la scuola forse ne è il miglior esempio, che creano quel senso comunità che sta alla base di ogni Comune e abbiamo deciso di puntare su di essi proprio per non perdere la nostra identità. Nel caso specifico della scuola bisogna dire che il plesso scolastico è moderno e che, quindi, è in grado di fornire un servizio di prima qualità alle famiglie. Nella lista siamo anche riusciti a coinvolgere la dirigente dell’istituto comprensivo di Camugnano, Castiglione e San Benedetto perché ci aiuti a costruire dei percorsi che possono rendere più attrattiva la nostra scuola e convincano quei 15 ragazzi del nostro comune, che hanno scelto istituti di altri paesi per ragioni di comodità, a venire da noi. Da questo punto di vista abbiamo investito molto sul trasporto scolastico".

Il futuro di Camugnano è nel turismo o nella produzione?

"Sicuramente la produzione agricola è un nostro punto di forza. La fauna selvatica crea parecchie difficoltà a questo settore e in questo la caccia potrebbe essere un ausilio importante. Il problema è che agricoltura e caccia sono due mondi che non si parlano pur avendo molte esigenze in comune, ma restano due risorse importanti per la nostra realtà. Ci sono diversi investimenti Regionali sul turismo, come quello che coinvolge il Bacino del Brasimone, e in questo campo diventa fondamentale mettersi in rete con i territori circostanti".

Ritiene la viabilità una questione da risolvere? "Sì, ma il dibattito deve uscire dalle logiche strumentali. Per questo non sono andato in Regione, dove si parlava di adeguamento della Porrettana, né al ministero delle Infrastrutture, dove il confronto era sulla Bretella. La soluzione a questo problema va cercata rispondendo alle esigenze delle persone che abitano la montagna".

Massimo Selleri