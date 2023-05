Masinara stacca Del Moro Il sindaco centra il bis: "Avanti coi nostri progetti"

di Massimo Selleri

Marco Masinara è stato confermato sindaco di Camugnano con il 49,5% dei voti. Per questa carica correvano quattro liste e questo probabilmente ha ravvivato la competizione, tanto che il numero delle persone che si sono recate alle urne è sostanzialmente sovrapponibile con il 66,8% del 2018, essendosi registrata un’affluenza del 65,2%. Il candidato sostenuto dal centrodestra, Alfredo Del Moro, si è fermato al 40,54%.

"Siamo molto soddisfatti per questa conferma – spiega il sindaco Masinara –, perché significa che gli elettori hanno dato un giudizio positivo sul nostro operato. Noi sapevamo di aver lavorato bene, ma non è sempre facile comunicare quello che si fa. Adesso la sfida è proseguire su questa stessa strada". In particolare i cittadini di Camugnano hanno dato fiducia a chi era riuscito ad accaparrarsi parecchi fondi, nella città metropolitana il comune montano è quello con il rapporto più alto tra il numero di abitanti e i fondi del Pnrr assegnati, ma non tutti i progetti sono ancora partiti. "Questo significa – conclude Masinara, la cui lista avrà otto seggi – che siamo stati credibili e che è stato apprezzato e capito il nostro progetto di sviluppo del territorio nei prossimi anni. Adesso dobbiamo concentrarci sulla conclusione di queste opere".

Sebbene la lista che sosteneva il sindaco uscente fosse tecnicamente civica, la presenza dei loghi di tre forze del centrodestra nel simbolo di chi appoggiava Del Moro, la collocava un po’ più vicina al centrosinistra e questo aumenta ulteriormente il valore della vittoria di Masinara dato che alle politiche dello scorso autunno il centro destra raggiunse il 51,1% sia alla Camera che al Senato.

"Il risultato ottenuto nel Comune di Camugnano con la riconferma del sindaco Marco Masinara – spiega Cesare Savigni, segretario Pd Appennino – così come il risultato ottenuto a Castel d’Aiano, premia il buon lavoro svolto negli ultimi anni in appennino dal Partito Democratico che era impegnato in questa tornata amministrativa a sostenere le liste civiche comunali risultati vincitrici. Un lavoro incentrato a radicare e rafforzare la nostra azione politica proprio dove si sente la necessità di un cambiamento vero e allo stesso tempo confermando il buon lavoro che si sta facendo nei comuni dove governiamo. Il cammino sarà lungo e da oggi cominceremo la lunga maratona che ci porterà alle amministrative del prossimo anno".

I tre seggi riservati alle minoranze vanno tutti alla lista di Del Moro (che ha ottenuto 454 voti contro i 555 di Masinara), mentre Nicoletta Marotti Puccetti (App Lista civica per Camugnano) si è fermata al 5,8% e Antonio d’Elia (Albero della Vita) ha ottenuto il 4,7%.