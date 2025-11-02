Masini: "Ogni serata è un presente infinito"

Ogni concerto è un infinito presente, in cui la musica di ieri vive, e la musica di domani prende forma – racconta Marco Masini – Non vedo l’ora di tornare a provare insieme a voi quella sensazione speciale. In ogni teatro, in ogni palazzetto, in quegli occhi e in quelle voci che si ritroveranno, faremo di nuovo la magia: il passato che ritorna, il futuro da immaginare, il presente da vivere intensamente". è la promessa dell’artista che domani alle 21 farà tappa all’Europauditorium per la tappa (esaurita) del suo tour ’Ci vorrebbe ancora il mare’.

Del resto il 2025 rappresenta per Masini un anno di anniversari importanti, primo tra tutti l’inizio della sua carriera artistica, avviata 35 anni fa. Per celebrare questa ricorrenza condividerà con il pubblico una cavalcata emozionale nel suo repertorio. Ma è nel 1990 che con ’Disperato’, brano scritto insieme a Giancarlo Bigazzi e Beppe Dati, vince la 40° edizione del Festival di Sanremo nella sezione Novità e il Premio della Critica. Il singolo ottiene un ottimo riscontro di pubblico e gli fa seguuito l’album di debutto ’Marco Masini’ che vende oltre 800.000 copie e include anche l’altro grande successo ’Ci vorrebbe il mare’, romantica poesia in musica che dà il nome a questo tour.

Inoltre, sono passati 30 anni dall’ album ’Il Cielo della Vergine’, che contiene ’Bella Stronza’, canzone scritta ancora insieme a Bigazzi che nel 2019 diventa il primo singolo certificato disco d’oro dalla FIMI GfK. In questi 35 anni sono stati tanti i brani il cui successo è andato di pari passo con il rafforzarsi del legame instaurato da Marco con i suoi fan, pezzi come ’Perché lo fai’, ’Cenerentola Innamorata’, ’Vaffanculo’, ’T’innamorerai’, e ’L’uomo volante’, solo per citarne alcuni. Ma oltre ai brani che sono diventati dei classici, Masini porterà per la prima volta sul palco anche alcuni brani estratti dall’ultimo progetto ’10 Amori’ (Momy Records, Concerto / Bmg), prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini e disponibile in vinile, cd e sulle piattaforme digitali.