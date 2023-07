Masquerade mask", CommediEstate va in scena al Cortile della Cava delle Arti"

Proseguono gli appuntamenti di ’CommediEstate’, nel cortile della Cava delle Arti, in via Cavazzoni 2. Stasera e domani alle 21 va in scena ’Masquerade mask’, della Fraternal Compagnia, un viaggio che ci porta nelle diverse tappe della storia della Commedia dell’Arte, caratterizzata proprio dall’elemento della maschera. In questa forma di spettacolo affondano i primi passi dell’opera lirica, la pantomima, il mimo, l’improvvisazione e le tecniche del comico e soprattutto dei tipi fissi-personaggi, che ancora oggi sono patrimonio del teatro italiano. Scritto da Massimo Macchiavelli, lo spettacolo è interpretato da Luca Comastri e Tania Passarini. Il prossimo appuntamento è in calendario giovedì, sempre alle 21: teatro dei pupi con ’Terribile e spietata battaglia per amore della bella Angelica’ di TeatrOggi.