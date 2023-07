Massacrato in via Calzoni a Bologna, la polizia stringe il cerchio attorno alla banda

Bologna, 7 luglio 2023 – La Squadra mobile sta stringendo il cerchio sugli aggressori del quarantenne peruviano, massacrato di botte in via Calzoni poche settimane fa. L’uomo, a seguito del violento pestaggio, ha perso un occhio. L’aggressione, per mano di una decina di persone descritte come giovani di origine nordafricana, era avvenuta fuori dal circolo Loft, dove il quarantenne aveva trascorso la serata con alcuni amici. E proprio grazie ai video ripresi quella sera della telecamere di sorveglianza del locale la polizia è partita per ricostruire le identità degli aggressori, alcuni dei quali sarebbero già stati individuati e indagati.

E la Squadra mobile sta lavorando anche per capire se la banda sia entrata in azione di nuovo la settimana successiva, aggredendo nella stessa strada in zona Fiera tre ragazzi, lasciandoli a terra svenuti e con traumi gravi, senza rubare loro nulla. Le vittime sono state ascoltate dai poliziotti, a cui hanno ricostruito quella notte da incubo, finita al pronto soccorso del Maggiore con trenta giorni di prognosi per due di loro e dieci per un terzo. I due episodi, tra l’altro, erano avvenuti a poca distanza da un’altra aggressione ai danni di un ventenne, massacrato di botte davanti alla fidanzata, per rubare due smartphone. Una vicenda su cui stanno indagando i carabinieri. Ma data la dinamica e il fatto che tutte le vicende hanno visto protagonista un gruppo numeroso di giovani presumibilmente del Nordafrica, e visto che sono avvenute tutte nel weekend in via Calzoni, dopo che le vittime erano state nei locali della zona a passare la serata, il sospetto degli inquirenti, così come quello dei residenti della zona, è che si tratti delle stesse persone.

Una banda di giovani che, da qualche tempo, si aggira nella zona, creando apprensione tra i residenti, sempre più preoccupati. L’ipotesi è che i soggetti, nelle sere del weekend si appostino in attesa nella zona dei parcheggi, per poi entrare in azione una volta individuate delle potenziali vittime. Per rapinarle. O semplicemente per ribadire il proprio ‘predominio’ nel quartiere.