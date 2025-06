Il massacro della coppia di Bologna: la fuga del killer, il giallo dei soldi

Bologna, 4 giugno 2025 - Le telecamere di piazza dell’Unità inquadrano Genaro Maffia mentre esce dal palazzo al civico 15. Sono le 6 e l’uomo, in t-shirt e pantaloncini, ha uno zaino in spalla e trascina due pesanti valigie. Mezz’ora prima, da quella casa all’ultimo piano dove da qualche mese il quarantottenne viveva in affitto erano arrivate urla strazianti e richieste di aiuto. Lo riferiranno i vicini alla polizia, quando preoccupati telefoneranno al 112.

Ancora nessuno può sapere che in quell’appartamento in Bolognina si è appena consumato un massacro. E Maffia si avvia con le valigie verso la fermata dei taxi e da lì in aeroporto, dove acquisterà in contanti due biglietti: uno per Madrid, con partenza alle 12; e uno per Barcellona, alle 8,45. Salirà su quest’ultimo, convinto di averla fatta franca. Ma così non sarà. Perché appena atterrato a El Prat verrà bloccato dalla Guardia Civil, informata dei fatti dalla polizia.

La Squadra mobile ha ricostruito ieri le 11 ore serrate di indagine che hanno portato, lunedì, all’arresto di Maffia, indagato per omicidio volontario, accusato di aver ucciso i coinquilini Luca Gombi, 50 anni, e Luca Monaldi, 54. Mettendo in ordine i fatti, dalla scoperta dei cadaveri: alle 6,40 i poliziotti delle Volanti entrano nell’appartamento, dopo che i vigili del fuoco hanno buttato giù la porta. In cucina c’è Monaldi, sgozzato; in corridoio Gombi, sventrato. Entrambi hanno in mano un coltello: uno pulito, l’altro insanguinato. Ma quella che si presenta agli occhi dei poliziotti è solo la simulazione di un omicidio suicidio. E in casa manca una persona. Il terzo inquilino, Maffia appunto. Le indagini si concentrano subito su di lui. Per gli inquirenti, nella mezz’ora tra l’omicidio e l’arrivo della polizia, Maffia ha il tempo di cambiarsi, fare i bagagli, frugare nei borselli delle vittime in cerca di denaro (saranno trovati sporchi di sangue) e poi modificare la scena del crimine.

Parte così la caccia all’uomo. E subito gli investigatori hanno l’intuizione decisiva: Maffia è nato a Caracas. Può cercare di tornare nel suo Paese. Le indagini si concentrano su stazione e aeroporto. E qui la Polaria scopre che l’uomo ha acquistato i due biglietti per la Spagna. Quando i poliziotti arrivano al Marconi sono le 9,30: Maffia è in volo sopra la Costa Azzurra. Ma va fermato. Vengono attivati il Servizio centrale operativo e il Servizio per la cooperazione internazionale della polizia, che hanno referenti a Madrid. La Squadra mobile si mette in contatto con la Guardia Civil. Intanto però, perché Maffia non venga lasciato libero, c’è bisogno di un mandato di cattura europeo. La polizia, coordinata dal pm Tommaso Pierini, in 11 ore redige un’informativa; il pm richiede la misura cautelare e il gip Paris, analizzati prove ed elementi, alle 17 la firma. In ore di lavoro senza sosta, gli agenti ascoltano testimoni e conoscenti delle vittime e ricostruiscono il contesto dell’omicidio e il plausibile movente: un rancore profondo, nato da un rapporto di convivenza degenerato in dispetti, liti, pure denunce. E la rabbia per la prospettiva di dover lasciare l’appartamento. Malgrado un accordo per una buonuscita importante: la coppia aveva infatti offerto a Maffia 20mila euro perché lasciasse l’abitazione, che stavano vendendo. Lui sembrava aver accettato.

Eppure segnali di disagio erano emersi nei giorni precedenti il delitto. Che i poliziotti hanno ricostruito: dall’appuntamento in banca di giovedì alla denuncia sporta ai carabinieri il giorno successivo per la presunta clonazione delle sue carte, acquisita agli atti. I poliziotti hanno ascoltato il direttore della filiale, che ha raccontato loro dei sospetti dell’indagato, che gli aveva riferito di un ammanco sul suo conto. Sospettava di uno dei coinquilini e aveva giurato: “Gliela faccio pagare”. Parole che erano sembrate lo sfogo di un uomo arrabbiato. Ma che, col senno di poi, suonano come un macabro avvertimento.